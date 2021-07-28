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    Подкасты
    #Киновселенная Marvel

    Обсуждаем сериал «Локи» Marvel в 27-м выпуске подкаста

    28 июля 2021
    28.07.2021
    6465
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    #Киновселенная Marvel
    Анонс о продлении «Локи» на второй сезон спрятали в сцене после титров

    Disney/MARVEL

    «Локи» — один из самых ожидаемых и самых обсуждаемых сериалов киновселенной Marvel. В отличие от предыдущих шоу Disney+ «Ванда/Вижена» и «Сокола и Зимнего Солдата»,  сольник трикстера в исполнении Тома Хиддлстона по-настоящему перевернул правила во вселенной: события финала ещё аукнутся в будущих фильмах.

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    В 27-м выпуске нашего Фантастического подкаста Роман Файницкий, Илья Глазков и Евгения Сафонова пытаются понять, что хотели сказать авторы, оценивают смелость задумки и качество её воплощения.

    Музыка: Артём Пинегин

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