Обсуждаем сериал «Локи» Marvel в 27-м выпуске подкаста

Disney/MARVEL

«Локи» — один из самых ожидаемых и самых обсуждаемых сериалов киновселенной Marvel. В отличие от предыдущих шоу Disney+ «Ванда/Вижена» и «Сокола и Зимнего Солдата», сольник трикстера в исполнении Тома Хиддлстона по-настоящему перевернул правила во вселенной: события финала ещё аукнутся в будущих фильмах.

В 27-м выпуске нашего Фантастического подкаста Роман Файницкий, Илья Глазков и Евгения Сафонова пытаются понять, что хотели сказать авторы, оценивают смелость задумки и качество её воплощения.

Музыка: Артём Пинегин

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.