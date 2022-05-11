Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя

Неприметный работник Британского музея Стивен Грант увлекается Древним Египтом. У героя нет друзей, его недолюбливает начальство. Но по ночам он привязывает себя к кровати и наутро напрочь не помнит, что происходило накануне. Так интригующе начинается очередной сериал Marvel, который представляет зрителям нового персонажа — Лунного рыцаря, мстителя с серьёзным расстройством психики и сверхъестественными способностями.

Moon Knight Жанр: супергеройский боевик

Шоураннер: Джереми Слейтер

В ролях: Оскар Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави

Премьерный показ: 30 марта 2022 года, Disney+

Продолжительность: 6 серий по 40–50 минут

Похоже на: «Мумия», «Легион»

Супергеройские киновселенные не в первый раз заигрывают с древней мифологией. За скандинавских богов отдувается Тор, в греческом пантеоне обосновалась Чудо-женщина из DC, а теперь пришёл черёд и колоритных египетских божеств. Супергероика уже ступала на эту территорию в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», причем не без помощи Оскара Айзека в роли злодея.

Главный герой «Лунного рыцаря», которого тоже играет Айзек, оказывается втянутым в историю, похожую на смесь фильмов «Мумия», «Сплит» и «Идентификация Борна», и прощается со своей пресной музейной жизнью. Мало того что древнеегипетские боги оказываются самыми настоящими, так ещё и в голове Стивена в первой же серии обнаруживается больше чем одна личность. Помимо музейного работника, там живёт брутальный наёмник Марк Спектор, который буквально несёт возмездие во имя Луны. Именно его выбрал своим аватаром на Земле ночной бог отмщения Хонсу, наделив его суперсилами и стильным волшебным костюмом.

Человеческий аватар — не личная прихоть Хонсу. Согласно мифологии Marvel, каждое уважающее себя божество стремится иметь достойного наместника на Земле, чтобы действовать его руками. Хитрый бог Луны недаром положил глаз на человека с нестабильной и податливой психикой, ведь его сознанием куда проще манипулировать. При помощи Рыцаря Хонсу оберегает странников ночи от ночных тварей: божество из мифологического источника защищало людей от диких животных, а комиксовый бог карает хищников в человеческом обличье.

В сериале есть все основные божества египетской мифологии, но, увы, показаны они крайне неубедительно. Осирис и компания выглядят доверчивыми и слабыми, и, пожалуй, единственные, кому в первом сезоне досталась индивидуальность, это сам Хонсу и богиня-гиппопотам Таурт.

В остальном перед нами вполне традиционная история становления героя. Здесь есть злодей-фанатик, сильная героиня (жена Марка — Лейла), поиски гробниц, решение загадок и куча сверхъестественных сущностей. Злодей Артур Хэрроу (его играет Итан Хоук) по традиции вышел блёклым и плоским. В сериале он просто сюжетная функция, локальный Танос, который стремится убить множество людей во имя великой цели. Ради этого он основал культ, последователи которого помогают ему в поисках могущественной и злобной богини Амит.

В комиксах Хэрроу известен совсем другими злодеяниями — он был учёным, проводил бесчеловечные эксперименты и к мистике никакого отношения не имел. Религиозным фанатиком там был и сам Рыцарь, свято веривший в свою миссию. Полумесяцы и прочие отсылки к Луне были данью уважения почитаемому божеству, ведь, как и большинство супергероев, Марк-Стивен делал свой костюм самостоятельно.

Подробнее Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это не Marvel-версия Брюса Уэйна, а более сложный герой.

В сериале это по большей части дизайнерская прихоть Хонсу — божество само наколдовывает амуницию каждый раз, когда того пожелает носитель. Это очень удобно, потому что Стивен Грант, который в комиксах был миллионером и мог позволить себе адамантиевую броню, в сериале на музейную зарплату может купить разве что лишний сэндвич. А белый плащ, развёрнутый на фоне ночного неба, — это действительно эффектно.

Лунный рыцарь не вполне типичный персонаж для привыкшего к марвеловской гуманности зрителя. Бэтмен, с которым часто сравнивают героя в белом, не убивает своих врагов, а вот Рыцарь борется со злом радикально. Да, в сериале есть убийства, причём их довольно много, и, хотя большая их часть смягчена цензурой (не ждите кровавой бани в духе «Логана»), это придаёт образу Гранта-Спектора любопытную противоречивость.

Прибавьте сюда диссоциативное расстройство личности, которое удалось неплохо обосновать сюжетно, хоть и показано оно с киношными оговорками. В наши дни медицинское сообщество неохотно, но признало, что это настоящая болезнь, и даже включило её в официальную классификацию. Сценаристы любят подобные расстройства и строят на их основе клиффхэнгеры, часто наделяя душевными болезнями злодеев, чтобы придать образу глубины, сделать его более непредсказуемым и пугающим. Здесь же на части раскалывается разум в целом хорошего человека, который оказывается вынужденным делать подчас не очень хорошие вещи. Естественно, суровый Марк и добродушный Стивен никак не могут примириться между собой. Два человека в одном теле — это уже на одного больше, чем нужно, а нам то и дело намекают, что в сознании героя кроется кто-то ещё. Кто именно — раскроют только в самом конце.

Моральный конфликт, связанный с неприятием самого себя, работает куда лучше, чем основная сюжетная линия, и следить за его развитием на порядок увлекательнее. На пользу сюжету идёт и то, что в какой-то момент герой начинает сомневаться в реальности происходящего — проще поверить, что ты психически нездоров, чем считать настоящим антропоморфного гиганта с птичьим черепом вместо головы.

Напрашиваются параллели с сериалом «Легион», где главный герой страдал похожим расстройством, особенно сходство усиливается в эпизодах с лечебницей. Но всё же эти сериалы ощущаются по-разному. Легион — нетривиальный, опасный персонаж, ведомый собственными целями, а связанные с ним художественные приёмы удивляют и временами вызывают восторг. А Лунный рыцарь, как ни крути, типичный борец за добро и справедливость, да ещё и помещённый в классическую историю.

В очевидные достоинства сериала можно записать его главную звезду — Оскара Айзека. Он играет так, будто это драма для фестиваля «Сандэнс», весь трагизм персонажа держится на плечах актёра. От кинокомиксов обычно ждут увлекательных историй и зрелищности, а не выдающихся актёрских работ, но Айзек, который сейчас заслуженно на пике популярности, выдаёт достойный уважения перформанс. Ипостаси Лунного рыцаря — совершенно разные люди, и понять, кто перед нами, Стивен или Марк, можно лишь с одного беглого взгляда. Прости, Джеймс Макэвой, но все 23 личности из «Сплита» на этом фоне выглядят поверхностно.

Если смотреть сериал в оригинале, внимание привлекает забавный британский акцент Стивена. Поначалу это вызвало недовольство зрителей, потому что речь звучала странно и немного неестественно. Но по прошествии всех шести серий стало понятно, что это не недостаток актёрского таланта Айзека, а тонкая и уместная деталь.

Спецэффекты и в целом визуальный ряд фильма чем-то выдающимся похвастаться не могут. Каир, где происходит большая часть событий, — место колоритное и эффектное, египетский сеттинг приятен, но не нов, а компьютерных существ мы видели и раньше — здесь они не лучше и не хуже, а просто есть. Занятно, что для визуализации выбраны именно те боги, у которых нет шерсти или перьев, что оказались бы непростыми для рендеринга, — хитро, Marvel, очень хитро.

Музыкальное сопровождение в «Лунном рыцаре» не такое запоминающееся, как, например, в «Локи», но аутентичную египетскую атмосферу оно задаёт на ура. Пожалуй, главная претензия к подбору треков в том, что после первой встречи с Таурт не включилась роскошная песня про гиппопотама, которую Оскар Айзек пел на вечернем шоу Джимми Фэллона. Такая «мета» не снилось бы даже четвёртой «Матрице»!