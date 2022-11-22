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    Геймдиректор God of War Ragnarok хотел бы сделать игру по Castlevania

    22 ноября 2022
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    22.11.2022
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    Геймдиректор God of War Ragnarok хотел бы сделать игру по Castlevania

    Геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс в рамках подкаста Kinda Funny Games Spoilercast рассказал, что хотел бы однажды поработать над игрой во вселенной Castlevania.

    Судя по всему, он хотел бы, чтобы Konami дала лицензию Sony Santa Monica Studio на разработку проекта в этой франшизе.

    Ребята, вы можете воплотить это в жизнь, потому что у вас аудитория со всего мира…. Не знаю, что ждет меня дальше, но если кто-нибудь мне даст лицензию Castlevania, мы с удовольствием за нее возьмемся.

    Напомним, последней игрой по Castlevania стала Lords of Shadow 2 2014 года. Однако Konami возвращается в игровую индустрию. И теперь куда охотнее сотрудничает со сторонними студиями.

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    Редактор
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