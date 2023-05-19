Геймплейный трейлер видеоигры по «Пространству»

Telltale Games представила геймплейный трейлер игры по научно-фантастической вселенной Джеймса Кори «Пространство». В ролике можно увидеть, как главная героиня Камина Драммер исследует космическую станцию после какой-то ужасной катастрофы и как в игре работает невесомость.

Как и в других играх студии, здесь геймплей будет строиться вокруг ключевых решений, которые повлияют на сюжет и концовку игры. В ходе приключений Драммер предстоит иметь дело с заброшенными космическими кораблями, необъяснимыми загадками и пиратами.

Игра создаётся при участии Deck Nine (работали над Life is Strange).

Первый эпизод The Expanse от Telltale Games и Deck Nine выйдет 27 июля на всех основных платформах. Всего выйдут 4 эпизода, их будут выпускать каждые две недели: 10 августа, 24 августа и 7 сентября. В планах есть и дополнение.