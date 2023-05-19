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    Новости

    Геймплейный трейлер видеоигры по «Пространству»

    19 мая 2023
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    19.05.2023
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    Telltale Games представила геймплейный трейлер игры по научно-фантастической вселенной Джеймса Кори «Пространство». В ролике можно увидеть, как главная героиня Камина Драммер исследует космическую станцию после какой-то ужасной катастрофы и как в игре работает невесомость.

    Как и в других играх студии, здесь геймплей будет строиться вокруг ключевых решений, которые повлияют на сюжет и концовку игры. В ходе приключений Драммер предстоит иметь дело с заброшенными космическими кораблями, необъяснимыми загадками и пиратами.

    Игра создаётся при участии Deck Nine (работали над Life is Strange).

    Первый эпизод The Expanse от Telltale Games и Deck Nine выйдет 27 июля на всех основных платформах. Всего выйдут 4 эпизода, их будут выпускать каждые две недели: 10 августа, 24 августа и 7 сентября. В планах есть и дополнение.

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