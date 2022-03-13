Продолжение «Пространства»: возможно ли? Что было дальше в книгах

Книжный цикл The Expanse на сегодня находится в любопытном состоянии. Как книжная серия он убедительно и однозначно закончен книгой «Падение Левиафана». Телесериал «Пространство» тоже официально считается оконченным. Однако шесть сезонов примерно соответствуют только шести книгам. Из девяти. Поскольку Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам — авторы, имеющие неплохой опыт сценарной работы, такое решение может и не быть катастрофическим. Сам сюжет всего цикла по структуре делится на «волны», и шестая книга действительно заканчивается относительным затишьем перед грядущим цунами — чем-то, что можно при желании считать более или менее открытым финалом.

По отношению к зрителям такой подход более или менее честен. Гораздо обиднее было бы, оборвись сериал «на самом интересном месте», где-нибудь в момент спасения Клариссы Мао из земной тюрьмы или во время нападения астеров на лаконский корабль.

С другой стороны, авторы открыто говорили, что надеются на возможное продолжение сериала в будущем. В конце концов, телесериал уже однажды восстал из мёртвых. Почему бы ему, раз у него такие космические рейтинги, не повторить этот фокус, когда удастся договориться с инвесторами? Не то чтобы кто-то сейчас мог что-то утверждать — но возможность не закрыта.

«Но как же актёры?» — спросит зритель, не читавший ни «Восстание Персеполиса», ни тем более «Гнев Тиамат» и «Падение Левиафана». «Актёры ведь не персонажи мультипликации, которых можно через сорок лет выпустить на экран с той же причёской и в тех же брюках? Актёры — живые люди, и они меняются».

«А и хорошо! — бодро ответят авторы, — даже и правдоподобнее!» Действие последних трёх книг происходит спустя более чем двадцать лет после завершения событий шестой, и между окончанием «Персеполиса» и началом «Тиамат» тоже проходит немало времени. В «Падении Левиафана» упоминается, что цвет волос Наоми Нагаты стал чисто белым. В этой соли не осталось перца — совсем.

Так что если вы не читаете книжный цикл, а надеетесь узнать, что произошло потом, из гипотетического продолжения сериала в будущем, то вам имеет смысл не читать эту статью дальше, а запастись терпением. Может, лет через пять-шесть… или через десять… ваше терпение будет оправдано. Ну а если нет — то прочесть книгу никогда не поздно.

Осторожно, спойлеры! Дальше — для тех, кто читает или не боится спойлеров! Однако мы все понимаем: именно сейчас достаточно велик шанс, что фракция Инароса всё-таки сбросит на Землю и на Марс уже приготовленные астероиды, и сериала можно просто не дождаться. Так что рациональнее читать. Но это свободный выбор каждого.

Итак, Солнечная система кое-как, с огромными потерями, но всё-таки выжила и даже постепенно прекращает разносить себя в труху. Небольшие колонии на мирах за Кольцами медленно, с переменным успехом встают на ноги. На станции Медина идут споры, допустимо ли правительству Колец бойкотировать непослушные системы, кто кем вообще должен командовать и почему. И тут из запершегося изнутри мира, куда сбежала с Марса большая группа военных (забрав с собой протомолекулу и часть её исследователей из команды Стрикленда), высовывается, улыбаясь, новый общественный порядок.

«Привет. Теперь я ваше правительство, — говорит новый общественный порядок, — а те, кто не согласен, умрут». И показывает, как это будет выглядеть.

За те десятилетия, что бывшие марсиане сидели, запершись в системе, названной ими Лакония, они не теряли времени. Они не только построили, используя знания о протомолекуле, космическую технику, превосходящую все предыдущие земные корабли, примерно как СУ-57 превосходит ЛА-5. Весьма вольно обращаясь с правами человека, они поставили на неудачниках и пленных много полезных и интересных экспериментов, что заставили бы поморщиться даже доктора Менгеле с бароном Риовалем.

Частично результатами этих экспериментов успел воспользоваться лидер Лаконии — верховный консул Уинстон Дуарте. Ему больше не нужно спать. Он может получать некоторые виды информации напрямую из Сети и как-то влиять на психическое состояние тех, с кем находится в одном помещении. И, судя по некоторым признакам, он уже бессмертен. Уинстон Дуарте не просто планирует править всем человечеством, он планирует править им вечно.

Главный специалист Лаконии по антропологическому (не только и не столько медицинскому) применению возможностей протомолекулы Паоло Кортасар считает верховного консула частично творением рук своих, частично — подопытной обезьянкой, частично — универсальной отмычкой к удовлетворению самого извращённого научного любопытства. В чём Кортасар ошибается — так это в управляемости верховного консула. В частности, почти уже перестав быть человеком, Уинстон Дуарте до сих пор не перестал быть отцом. Форма его заботы о дочери Терезе, конечно, не производит впечатление здоровой, но кто знает, к чему в итоге приведёт то, что она ему менее безразлична, чем все остальные подданные?

Большая часть человечества оказывается у Лаконии в заложниках. Меньшая — притворяется ветошью, отползает в тёмные уголки, рассредотачивается и приступает к уже привычной партизанщине (попутно продолжая выяснять, кто главнее и у кого палка толще). Надежда на эффективность сопротивления очень невелика — лаконская система госбезопасности сделана на совесть. Всё, на что могут рассчитывать повстанцы, — тщательная и очень, очень долговременная скрытность и два фактора неопределённости, постоянно присутствующие в этой реальности. А именно поведение системы Колец и действия тех, кто погубил Строителей.

При этом авторитарная власть лаконцев умело опирается на противоречия, накопившиеся в сложном конгломерате человеческого космоса. На момент прихода лаконцев кругом господствует уже привычный хаос: перевозчики и малые миры негодуют из-за бюрократии, царящей на станции Медина; руководство станции отчаянно пытается не допустить превращения системы Колец в дикий неуправляемый перекресток; Солнечная система продолжает претендовать на особое положение среди сотен населённых систем; а астеры непроизвольно скалят зубы на любую попытку регулировать их поведение, чем раздражают вообще всех. Так что, может быть, лаконский порядок ненамного хуже хаоса? Единая вертикаль власти, единый центр принятия решений, защита торговли, конец всем конфликтам? Существование Сопротивления понятно, когда есть угроза жизням всех. А тут что, Дуарте придёт, порядок наведёт. Чем плохо? И повстанцев становится меньше не только потому, что их убивают.

Хотя, конечно, и убивают тоже. С известной досадой. В основном без удовольствия (хотя для тех людей, которые убивают с удовольствием, лаконская госбезопасность в качестве карьерного пути — прекрасный выбор). И в какой-то момент остаётся два типа повстанцев — затаившиеся и мёртвые. Ну, и старенький, очевидно сломленный Холден в качестве то ли домашнего питомца, то ли личного трофея лаконского консула.

Итак, в игре остаются три основных участника — Строители Колец; Убийцы Строителей Колец и интегрированное Лаконией в единую систему человечество. Первые ведут себя в основном пассивно (по понятной причине), хотя неумелое обращение с их автоматикой погубило больше лаконской боевой силы, чем всё Сопротивление вместе взятое. Со вторыми вообще ничего не понятно. Что они делают? Зачем?.. Откуда вообще берутся? Не являются ли они сами какой-то автоматикой? Почему они открыто возражают против активации некоторого оборудования Строителей, а против самого Кольца — нет? И насколько опасны действия Дуарте по провоцированию ответа от неведомых космических сил? Что, если они вообще заметят людей?

И именно при таком раскладе сил критически важным действующим лицом становится абсолютный некомбатант, человек науки. Формально все учёные подчинены правительству Лаконии и выполняют его требования (в том числе принимают участие в экспериментах над носителями протомолекулы, бывшими людьми). Но невозможно запретить учёным думать, невозможно запретить им иметь собственное мнение. (То есть можно, конечно. Но не в ситуации, когда вам нужны настоящие данные о нависающей над вами угрозе сверхчеловеческой природы, а не отмывка грантов.) А если учёный имеет собственное мнение и собственную лояльность, то очень трудно помешать ему передавать крупицы информации туда, куда он сочтёт нужным. И ещё труднее помешать думать над теми вопросами, которые он считает важными. Элви Окойе и её муж имели возможность познакомиться с Холденом и его командой в «Пожаре Сиболы». Это знакомство не имело больших последствий… Первые пару десятков лет.

Учёные сумели понять о Строителях Кольца достаточно, чтобы выяснить, за что именно те были уничтожены и как. Уинстон Дуарте из этой информации уяснил только то, как именно можно подчинить себе всё человечество. И в общем у него почти получилось. Если бы лаконка-полковник Танака (без всякой киборгизации жуткая, как Радаманта Немез) не начала, перенеся эффекты от воздействия Строителей Кольца, сомневаться в правильности своих действий и не помогла бы людям против своего консула… Если бы Холден в последний момент не пожертвовал собой в стиле Фама Нювена… Если бы детектив Миллер не вернулся к Холдену и не помог добраться туда, где его присутствие было критично…

Если бы не Наоми, не Тереза, не Алекс. Если бы не Элви. Если бы Бобби Драпер не погибла, сражаясь. Если бы уже совсем старенькая Авасарала не боролась доступными ей методами до самого последнего своего вздоха.

А так — несколько тысяч лет спустя люди, жители разных звёздных систем, снова встретятся. С опаской, держа оружие неподалёку, но начнут разговаривать. И мы встретим там и тогда кое-кого из команды «Росинанта».