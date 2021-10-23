Хейден Кристенсен снова вернётся к роли Дарта Вейдера — на этот раз в сериале про Асоку

Возвращение Хейдена Кристенсена во вселенную «Звёздных войн» продолжается: его герой Энакин Скайуокер появится не только в сериале про Оби-вана, но также в предстоящем сериале «Асока» для Disney+.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на несколько источников Lucasfilm и Disney+. Детали сюжета «Асоки» держатся в секрете, однако подтверждено, что Дэйв Филони напишет сценарий для сериала и станет его исполнительным продюсером вместе с Джоном Фавро. Главную роль исполнит Розарио Доусон.
Асока Тано — бывший падаван Энакина Скайуокера, она была представлена в мультсериале «Войны клонов». Учитывая тесную связь историй этих двух персонажей, возвращение Кристенсена в роли Скайуокера в «Асоке» кажется логичным. Но еще неизвестно, вернётся ли он в образе Энакина или Дарта Вейдера.
Непросто предположить и временной период, который будет представлен в сериале. Доусон играла старую версию Тано, дебютировав в во втором сезоне сериала «Мандалорец». Её первое «живое» появление произошло после оригинальной трилогии, когда Вейдер уже был мёртв согласно событиям «Мандалорца».
Известно, что в сериале «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором в главной роли Вейдер снова вступит в борьбу с джедаем. Действие этой серии приквелов развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов», перед событиями четвёртого эпизода «Звездных войн: Новая надежда». «Оби-Ван Кеноби» повествует о падении Ордена джедаев, прежде чем Оби-Ван взял под свое крыло сына Энакина, Люка Скайуокера.
Съемочный процесс стартует в начале 2022.
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Костюм Оби-Вана Кеноби держится в секрете.
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