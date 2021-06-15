СМИ: в сериале про Асоку Тано появится Баррисс Оффи

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники рассказал, что в сольном сериала про Асоку Тано появится Баррисс Оффи из «Звездный войн: Войны клонов».

Сейчас на эту роль ищут актрису азиатского происхождения в возрасте 20-30 лет.

Напомним, в мультсериале героиню озвучивала Мередит Сэленджер, а в «Атаке клонов» ее сыграла австралийка Налини Кришан.

Мириаланка Баррисс была падаваном-джедаем во времена Войн клонов, вместе с Асокой она участвовала во второй битве на Джеонозисе, где обе героини чуть не погибли. После Оффии разочаровалась в Ордене джедаев и устроила подрыв в Храме джедаев, тем самым подставив Асоку.

Изначально Дэйв Филони рассчитывал, что этот персонаж погибнет в пятом сезоне, однако в конечном итоге он отказался от этой затеи.