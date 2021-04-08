Слух: синопсис, герои и другие подробности сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

Инсайдер Дэниел Рихтман опубликовал производственную карточку сериала «Асока» — одного из следующих сериалов по «Звёздным войнам». Новых деталей не так много, но кое-что интересное можно выцепить.
Точных дат дат, но съёмки должны стартовать в этом году. Сериал позиционируется как часовая драма — то есть эпизоды должны быть длиннее, чем в том же «Мандалорце», где они в среднем по 30-40 минут. Среди продюсеров числятся все знакомые лица: Дейв Филони, Джон Фавро и Кэтлин Кеннеди. Филони же занимает должность шоураннера и сценариста.
Асока Тано выслеживает злого Гранд-Адмирала Трауна в надежде, что это поможет ей найти пропавшего Эзру Бриджера, молодого джедая, исчезнувшего вместе с Трауном много лет назад.
синопсис
Интереснее всего дела обстоят с ролями. Возможно, за именами «Бока» и «Морай» скрыты именно Эзра и Траун, создатели не первый раз шифруют имена в черновиках. Второе название даже встречается во далёкой-далёкой галактике — это птичка-конвор, обладавшая связью с Дочерью, одним из существ Силы.
Бока. Возраст от 20 до 35 лет, мужчина, национальность средневосточная, африканская, жителя тихоокеанских островов, афроамериканская, смешанного этноса или восточноиндейская/обитателя карибских островов. «Рождённый лидером, Бока очень решительный и независимый».
Морай. От 40 до 60 лет, мужчина, любая национальность. Очень изменчив и ненадёжен, может быть очень сложным и скрытным.
Солдаты. Мужчины и женщины от 20 60 лет. Любая национальность, лица будут скрыты масками.
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