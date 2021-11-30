«Хотите бежать? Бегите сейчас» — вышел новый трейлер «Морбиуса»

Sony опубликовала второй по счету трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли — правда, свежих кадров в нем оказалось не очень много.

Фильм расскажет о докторе Майкле Морбиусе, который ищет лекарство от редкого заболевания крови, но вместо этого превращается в вампира.

Режиссером выступает Даниэль Эспиноса, известный по хоррору «Живое». В ленте также сыграли Мэтт Смит, Адрия Архона, Джаред Харрис и Майкл Китон.

Премьера фильма в России состоится на неделю позже запланированного 27 вместо 20 января 2022 года.