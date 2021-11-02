    3
    Новости

    «Нечто во мне жаждет убивать» — вышел новый трейлер «Морбиуса»

    2 ноября 2021
    02.11.2021
    998
    0 минут на чтение
    Вышел новый трейлер «Морбиуса»

    Sony опубликовала новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли, в котором авторы уделили больше внимания вампирским способностям протагониста.

    По сюжету доктор Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и пытается найти лекарство от этой болезни, но вместо этого превращается в вампира.

    В фильме Даниэля Эспиноса («Живое») также сыграли Мэтт Смит, Адрия Архона, Джаред Харрис и Майкл Китон.

    Премьера в России состоится 20 января 2022 года.

    Трейлер в оригинале

    Трейлер на русском

    Читайте также

    Первый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето

    Первый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето

     Кот-император |  13.01.2020

    Фильм о живом вампире, враге Человека-паука, выходит 30 июля.

    Джаред Лето признался, что Морбиус немного похож на него

    Джаред Лето считает, что Морбиус немного похож на него

     Дмитрий Кинский |  28.01.2021

    Фильм выйдет в январе 2022-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Главные игры ноября 2021: купи Skyrim и GTA ещё раз 5
    0
    13305
    Главные игры ноября 2021: купи Skyrim и GTA ещё раз

    Последний осенний месяц скуп на новые игры.

    Outer Wilds — великая научно-фантастическая игра. DLC Echoes of the Eye это доказало
    0
    23467
    Outer Wilds — великая научно-фантастическая игра. DLC Echoes of the Eye это доказало

    Echoes of the Eye не просто расширило мир игры и объяснило некоторые детали, но заставило нас бояться этого неуютного космоса ещё больше.

    Елена Хаецкая «Прозаические лэ». Четыре волшебные истории, которых могло быть пять
    0
    70310
    Елена Хаецкая «Прозаические лэ». Четыре волшебные истории, которых могло быть пять

    Ироничная литературная игра — не слишком серьёзное, но забавное и приятное чтение.

    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 1
    0
    115215
    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021)

    Гарри Поттер, Skyrim и фантастика во всех проявлениях.

    Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста
    0
    234375
    Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста

    Слушайте, если не боитесь!

    Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста
    0
    301212
    Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста

    На что ориентироваться при выборе аудиокниг? Как их записывают? Заменят ли в будущем актёров нейросетевые алгоритмы?

    Малый Арракис. Вспоминаем телеадаптации «Дюны» 3
    0
    132347
    Малый Арракис. Вспоминаем телеадаптации «Дюны»

    До фильма Вильнёва лучшей адаптацией «Дюны» считался сериал.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 17
    0
    184555
    Виктория Шваб «Незримая жизнь Адди Ларю». Романтическая сказка о Фаусте в женском обличье

    Классическая мистика о бессмертии, полученном в обмен на душу, в антураже современного любовного романа.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить