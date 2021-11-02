«Нечто во мне жаждет убивать» — вышел новый трейлер «Морбиуса»

Sony опубликовала новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли, в котором авторы уделили больше внимания вампирским способностям протагониста.

По сюжету доктор Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и пытается найти лекарство от этой болезни, но вместо этого превращается в вампира.

В фильме Даниэля Эспиноса («Живое») также сыграли Мэтт Смит, Адрия Архона, Джаред Харрис и Майкл Китон.

Премьера в России состоится 20 января 2022 года.

Трейлер в оригинале

Трейлер на русском