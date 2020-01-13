Sony выпустила первый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето. Ролик по музыку «К Элизабет» Бетховена показывает демонстрирует, как больной доктор Майкл Морбиус получил свои сверхспособности в результате эксперимента.

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Дубляж

В трейлере засветились и герои Мэта Смитта (доктор Локсиус Краун, который тоже страдает заболеванием крови), Адрии Архоны (подруги Майкла) и Джареда Харриса (наставника), а ещё мы увидели те самые слитые ранее кадры, а в самом конце нам неожиданно показали Майкла Китона — в «Человеке-Пауке: Возвращение домой» он сыграл злодея Стервятника. IGN подтверждает — здесь он вернётся к роли.

«Морбиус» Даниэля Эспинозы («Живое») выйдет 30 июля.