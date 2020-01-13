В сети появились кадры из «Морбиуса» — с якобы постером Человека-паука

В последние несколько дней в сети появилось сразу несколько кадров из грядущего фильма Sony «Морбиус» про живого вампира, роль которого исполнит Джаред Лето. Вот один из них, где Майкл Морбиус изображён в вампирском обличье:

Фильм входит в киновселенную, где существует Веном, но про самого Человека-паука пока ни слухом ни духом. Впрочем, некоторые инсайдеры говорили, что у Питера Паркера всё же будет камео — и теперь этому якобы появились доказательства на одном из кадров. Предположительно, отрывок, как и кадр выше, взяты из грядущего трейлера.

A leaked video of that leaked photo!!! #Morbius pic.twitter.com/2eiTNyFuLB — Gabs 🧛🏻‍♂️ Morbius (@MorbyLeto) January 13, 2020

Вот подробнее этот ракурс:

Поклонники обратили внимание, что изображение с постера — это отзеркаленный кадр из видеоигры Marvel’s Spider-Man для PS4 с костюмом из фильма Сэма Рэйми. Хотя плакат, судя по всему, отсылает именно к событиям второго фильма про Паучка, когда Мистерио обвинил супергероя в нападении и раскрыл его настоящее имя.

«Морбиус» с Джаредом Лето выходит 20 июля, картину поставил Даниэл Эспиноза («Живое»). Помимо Лето в ленте сыграли Джаред Харрис, Мэтт Смит и Адрия Архона.