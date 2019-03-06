Кто есть кто в «Морбиусе» — сольном фильме про ещё одного врага Человека-паука

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В начале марта актёр Джаред Лето поделился первой фотографией со съёмок «Морбиуса» — ленты про одноимённого живого вампира, одного из противников Человека-паука. На снимке Лето предстал в образе главного героя, при этом его возможные клыки спрятаны за хлопушкой.

Кто есть кто в «Морбиусе» — сольном фильме про ещё одного врага Человека-паука

И хотя съёмки картины уже стартовали, Sony так официально и не рассказали подробности сюжета и актёрского состава. Зато СМИ удалось узнать, кого играют Мэтт Смит, Адрия Архона и Джаред Харрис, присоединившиеся к касту.

Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона») исполнит роль доктора Локсиуса Крауна, друга Майкла Морбиуса. Краун, как и Морбиус, тоже страдает заболеванием крови. Морбиус решает исцелить себя и товарища, однако лекарство оказывает разный эффект. Оба пациента превращаются в подобие живых вампиров, которых мучает жажда крови. Вот только если Морбиус учится себя сдерживать, то Краун становится машиной для убийств. Так он получает прозвище Голод (Hunger). Вот как злодей выглядел в комиксах:

Кто есть кто в «Морбиусе» — сольном фильме про ещё одного врага Человека-паука 1
Кто есть кто в «Морбиусе» — сольном фильме про ещё одного врага Человека-паука 2

Мэтт Смит с Онди Тимонер и Элайзой Душку на премьере картины Мэпплторп в апреле 2018-го

Адрии Архоне, звезде «Тихоокеанского рубежа 2» и грядущих «Благих знамений», досталась роль «романтического интереса» Морбиуса Мартины Бэнкрофт. В комиксах она была невестой доктора, однако погибла, после чего вернулась к жизни в виде настоящей вампирши.

Кто есть кто в «Морбиусе» — сольном фильме про ещё одного врага Человека-паука 3

Джаред Харрис (Мориарти из второй части «Шерлока Холмса» Гая Ричи) исполнит роль наставника доктора Морбиуса. О нём почти ничего неизвестно — вероятно, в основном противостоянии он не будет играть важной роли.

Кто есть кто в «Морбиусе» — сольном фильме про ещё одного врага Человека-паука 4

Фильм снимает Даниэль Эспиноза («Живое», «Код доступа Кейптаун»), а черновик сценария к картине написали Бёрк Шарплес и Мэтт Сазама, авторы ремейка сериала «Затерянные в космосе» от Netflix.

СМИ предполагают, что «Морбиус» выйдет в 2020 году. В ноябре Sony объявила, что заняла сразу две даты — 10 июля и 2 октября. Скорее всего, для второй части «Венома» и фильма про живого вампира.

Морбиус — один из самых необычных персонажей вселенной Marvel. Его придумали сценарист Рой Томас и художник Гил Кейн. Герой впервые появился в 101-м выпуске Amazing Spider-Man (1971 год), когда в комиксах сняли запреты на изображение вампиров.

Его полное имя — доктор Майкл Морбиус. Он был учёным, Нобелевским лауреатом по химии, который страдал редким заболеванием крови. Морбиус попытался вылечить болезнь в ходе эксперимента, но эффект лишь усугубился — у него появились клыки, побледнела кожа и он обрёл способности вампира. Морбиус часто сражался с Человеком-пауком, но иногда совершал и поступки, достойные супергероя. Начиная с 2013 года получил отдельную серию, в которой выступает антигероем.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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