«Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи

Медленно, но верно Земля становится непригодной для жизни. История человечества продолжится в системе альфы Центавра. В команду колонистов отбирают лучших: стойких, сильных, умных и стрессоустойчивых. В их числе — семья Робинсонов: отец, мать, две дочери и сын. Но космическое путешествие оборачивается катастрофой. Челноки Робинсонов и нескольких других семей вынуждены совершить аварийную посадку на незнакомой планете.

Lost in Space Жанр: робинзонада, семейная драма

Шоураннер: Ирвин Аллен

В ролях: Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Пози, Игнасио Серричио

Премьерный показ: апрель 2018, Netflix

Продолжительность: 10 серий по 55 минут

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множество романов Золотого века НФ

«Затерянные в космосе» — это не просто ещё один ремейк. Это привет из солнечных 1960-х, когда все дети хотели быть космонавтами и каждый второй фантастический роман был преисполнен духом фронтира. Оригинальный сериал убедил зрителей, что телевизионная фантастика может говорить на серьёзные темы. Только, в отличие от «Звёздного пути», пропагандировал не мир во всём мире, а семейные ценности. От ремейка мы ждали того же, только в чуть более современном прочтении. Фильм 1998 года с Гари Олдманом всё же ушёл от первоначальной идеи слишком далеко.

Дух фронтира тут и правда есть — хоть и с небольшими оговорками. Выглядят «Затерянные в космосе» по меркам телевидения хорошо. Сцены со звездолётами в космосе, атмосфере и на земле, гонки на вездеходах, особенности местной погоды, флоры и фауны изображены на твёрдую четвёрку. Правда, инопланетным пейзаж не назовёшь. Поля, леса и горы окрестностей Ванкувера не тянут на новую Пандору. А масштабные пейзажи из пилотной серии — явная графика: художник просто скопировал и перемешал понравившиеся ему скалы из Юты и с Гавайев. Не будем его винить, в динамике всё красиво.

Проблема подкралась с другой стороны: проработка персонажей. Ни после первой серии, ни после десятой не верится, что Робинсоны — семья. Соседи, коллеги по работе — может быть, но не родственники и даже не друзья.

Редкие проявления их эмоций, которые нам показали, выглядят очень фальшиво. На глазах у девочки гибнет близкий человек — а она следующие пять минут без единой слезинки таскает ящики. Мальчик Уилл переживает за инопланетного робота больше, чем за папу с мамой. Игра актёров расходится с их словами и заявленными характерами героев. Скажем, по сюжету Уилл не прошёл тест на стресс (потребовался подкуп, чтобы его взяли в экспедицию) и якобы очень пуглив. Почему тогда он первым мчится на разведку, в одиночку обыскивает инопланетный корабль, организует поход за топливом?

Джон Робинсон, бывалый путешественник, пилот и номинальный глава семьи, собственной головой не пользуется. Все простые и нетривиальные решения предлагает (изредка) его жена Морин и (гораздо чаще) десятилетний сын! Дети-гении — это нормально в детской фантастике, но сериал-то старается выглядеть серьёзно. С субординацией в отряде колонистов тоже не всё гладко: дети то и дело нарушает приказы родителей, и те их даже не ругают. Да что дети! Мнения лидера экспедиции Виктора Дхара вообще никто не слушает. Да, он довольно неприятный тип, но уж точно не болван.

Кажется, сценаристы забыли, что у героев должны быть характеры, мотивация, развитие. Флешбэки слабо связаны с происходящим и только растягивают хронометраж. Разговоры скучные и бессодержательные — с диалогами повезло только злодейке, доктору Смит. Кося под дурочку, нажимая на больные места и просто заговаривая колонистам зубы, она стравливает их друг с другом и саботирует их попытки выбраться из сложных ситуаций. Только мотивация у неё на уровне «я тебя ужалила, потому что я скорпион». Зачем даме с таким характером вообще отправляться в космическое путешествие? Судя по флешбэкам, она могла бы жить на Земле в комфорте и достатке. Приятное впечатление оставляет только механик Дон: словоохотливый малый, комплексующий из-за низкого социального статуса.

В сериале нет ничего действительно сильного, никакой фишки. Мы простили «Миру Дикого Запада» монотонность и повторы, потому что он играл с нами в интересные загадки. Повествование в «Затерянных в космосе» такое же неспешное, но вместо Энтони Хопкинса здесь Кэри-Хироюки Тагава, мудрый старец в очках — в мире лазерной коррекции зрения и межзвёздных перелётов. Десятки неточностей мешают поверить в мир сериала: то оружие у колонистов запрещено, то топливо вытекает из цистерны, и все плачут, хотя её можно просто перевернуть набок.

За что сериал всё же стоит похвалить — как и в фантастике Золотого века, в нём торжествует инженерная мысль. Подход героев к решению проблем всегда рационален и зависит от реальных условий, а не роялей в кустах. Скажем, в опасный полёт через ревущую атмосферу отправят человека, способного быстро прийти в себя после потери сознания от перегрузки, а перед этим будут долго натаскивать его в импровизированных симуляциях. Рассчитывают вес полезного груза герои, кстати, с поправочным коэффициентом, как и в реальности. Полёт в космос — дело непростое, и в сериале это видно.

«Затерянные в космосе» должны были совместить семейную драму с захватывающими приключениями, однако большую часть времени сериал просто неубедителен. Постепенно сюжет разгоняется, но слабые первые эпизоды компенсировать нечем.