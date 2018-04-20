«Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи

Медленно, но верно Земля становится непригодной для жизни. История человечества продолжится в системе альфы Центавра. В команду колонистов отбирают лучших: стойких, сильных, умных и стрессоустойчивых. В их числе — семья Робинсонов: отец, мать, две дочери и сын. Но космическое путешествие оборачивается катастрофой. Челноки Робинсонов и нескольких других семей вынуждены совершить аварийную посадку на незнакомой планете.

Lost in Space

Жанр: робинзонада, семейная драма
Шоураннер: Ирвин Аллен
В ролях: Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Пози, Игнасио Серричио
Премьерный показ: апрель 2018, Netflix
Продолжительность: 10 серий по 55 минут
Похоже на: «Терра Нова»
множество романов Золотого века НФ

«Затерянные в космосе» — это не просто ещё один ремейк. Это привет из солнечных 1960-х, когда все дети хотели быть космонавтами и каждый второй фантастический роман был преисполнен духом фронтира. Оригинальный сериал убедил зрителей, что телевизионная фантастика может говорить на серьёзные темы. Только, в отличие от «Звёздного пути», пропагандировал не мир во всём мире, а семейные ценности. От ремейка мы ждали того же, только в чуть более современном прочтении. Фильм 1998 года с Гари Олдманом всё же ушёл от первоначальной идеи слишком далеко.

Дух фронтира тут и правда есть — хоть и с небольшими оговорками. Выглядят «Затерянные в космосе» по меркам телевидения хорошо. Сцены со звездолётами в космосе, атмосфере и на земле, гонки на вездеходах, особенности местной погоды, флоры и фауны изображены на твёрдую четвёрку. Правда, инопланетным пейзаж не назовёшь. Поля, леса и горы окрестностей Ванкувера не тянут на новую Пандору. А масштабные пейзажи из пилотной серии — явная графика: художник просто скопировал и перемешал понравившиеся ему скалы из Юты и с Гавайев. Не будем его винить, в динамике всё красиво.

По условиям место действия напоминает Трисолярис из книг Лю Цысиня. В сериале не тройная звезда, а звезда и чёрная дыра, но эффект похожий

Проблема подкралась с другой стороны: проработка персонажей. Ни после первой серии, ни после десятой не верится, что Робинсоны — семья. Соседи, коллеги по работе — может быть, но не родственники и даже не друзья.

Редкие проявления их эмоций, которые нам показали, выглядят очень фальшиво. На глазах у девочки гибнет близкий человек — а она следующие пять минут без единой слезинки таскает ящики. Мальчик Уилл переживает за инопланетного робота больше, чем за папу с мамой. Игра актёров расходится с их словами и заявленными характерами героев. Скажем, по сюжету Уилл не прошёл тест на стресс (потребовался подкуп, чтобы его взяли в экспедицию) и якобы очень пуглив. Почему тогда он первым мчится на разведку, в одиночку обыскивает инопланетный корабль, организует поход за топливом?

Джон Робинсон, бывалый путешественник, пилот и номинальный глава семьи, собственной головой не пользуется. Все простые и нетривиальные решения предлагает (изредка) его жена Морин и (гораздо чаще) десятилетний сын! Дети-гении — это нормально в детской фантастике, но сериал-то старается выглядеть серьёзно. С субординацией в отряде колонистов тоже не всё гладко: дети то и дело нарушает приказы родителей, и те их даже не ругают. Да что дети! Мнения лидера экспедиции Виктора Дхара вообще никто не слушает. Да, он довольно неприятный тип, но уж точно не болван.

Дети Робинсонов не похожи на родителей даже внешне

Кажется, сценаристы забыли, что у героев должны быть характеры, мотивация, развитие. Флешбэки слабо связаны с происходящим и только растягивают хронометраж. Разговоры скучные и бессодержательные — с диалогами повезло только злодейке, доктору Смит. Кося под дурочку, нажимая на больные места и просто заговаривая колонистам зубы, она стравливает их друг с другом и саботирует их попытки выбраться из сложных ситуаций. Только мотивация у неё на уровне «я тебя ужалила, потому что я скорпион». Зачем даме с таким характером вообще отправляться в космическое путешествие? Судя по флешбэкам, она могла бы жить на Земле в комфорте и достатке. Приятное впечатление оставляет только механик Дон: словоохотливый малый, комплексующий из-за низкого социального статуса.

В сериале нет ничего действительно сильного, никакой фишки. Мы простили «Миру Дикого Запада» монотонность и повторы, потому что он играл с нами в интересные загадки. Повествование в «Затерянных в космосе» такое же неспешное, но вместо Энтони Хопкинса здесь Кэри-Хироюки Тагава, мудрый старец в очках — в мире лазерной коррекции зрения и межзвёздных перелётов. Десятки неточностей мешают поверить в мир сериала: то оружие у колонистов запрещено, то топливо вытекает из цистерны, и все плачут, хотя её можно просто перевернуть набок.

Обязательный робот в ремейке стал представителем внеземной цивилизации

За что сериал всё же стоит похвалить — как и в фантастике Золотого века, в нём торжествует инженерная мысль. Подход героев к решению проблем всегда рационален и зависит от реальных условий, а не роялей в кустах. Скажем, в опасный полёт через ревущую атмосферу отправят человека, способного быстро прийти в себя после потери сознания от перегрузки, а перед этим будут долго натаскивать его в импровизированных симуляциях. Рассчитывают вес полезного груза герои, кстати, с поправочным коэффициентом, как и в реальности. Полёт в космос — дело непростое, и в сериале это видно.

«Затерянные в космосе» должны были совместить семейную драму с захватывающими приключениями, однако большую часть времени сериал просто неубедителен. Постепенно сюжет разгоняется, но слабые первые эпизоды компенсировать нечем.

 

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«Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи
УДАЧНО
  • динамичные сцены
  • инженерная мысль
  • диалоги с доктором Смит
НЕУДАЧНО
  • Робинсоны не похожи на семью
  • много мелких неточностей
  • сериал очень долго разгоняется
6НЕПЛОХО
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Павел Ильин
Павел Ильин
Математик, игрок, ролевик, редактор настольных игр.


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