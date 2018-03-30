Динозавры, путешествия во времени, Стивен Лэнг из «Аватара» и великий Спилберг в качестве продюсера — казалось бы, что может быть лучше? Амбициозный проект «Терра Нова» обещал стать самым зрелищным сериалом своего поколения и задать новый эталон качества на годы вперёд. Вместо этого он был закрыт после первого же сезона из-за недостаточно высоких рейтингов и слишком больших затрат на производство. «Мир фантастики» попробует разобраться, имел ли сериал шансы на успех или же с самого начала был обречён на поражение.

Тяжёлое рождение

Terra Nova Жанр: хронофантастика

Производство: Fox

Автор идеи: Келли Марсел

Режиссёры: Джон Кассар, Карен Гавиола, Алекс Грейвз и другие

Продюсеры: Брэннон Брага, Стивен Спилберг, Крэйг Сильверштейн и другие

В ролях: Джейсон О’Мара, Стивен Лэнг, Шелли Конн

Премьера: 26 сентября 2011 года (Fox)

Продолжительность: 1 сезон из 13 серий

История сериала началась с англичанки Келли Марсел. Она пять лет безуспешно пыталась пристроить двенадцатистраничный синопсис под названием «Шоссе Гондвана» на британские телеканалы, пока, наконец, в 2009 году ей не посоветовали попытать счастья по другую сторону Атлантики. Там Келли нашла поддержку в лице сценариста «Костей» Крэйга Сильверштейна, который помог превратить набросок в полноценный сценарий пилотного эпизода.

В таком виде проект приглянулся компании 20th Century Fox, которая не только согласилась приобрести права на сериал, но и пригласила Стивена Спилберга в качестве исполнительного продюсера. Пока в Fox искали людей, способных руководить процессом съёмок, «Терра Нова» лишилась обоих своих создателей. И Сильверштейн, и Марсел были вынуждены покинуть проект из-за контрактных обязательств перед другими каналами. Осиротевшее место шоураннера занял бывший продюсер «Нового поколения» и «24» Брэннон Брага.

Создание «Терра Новы» влетело каналу в копеечку. По неподтверждённым данным, один только сдвоенный премьерный эпизод обошёлся Fox то ли в 14, то ли в 20 миллионов долларов, а на каждую следующую серию уходило ещё по 4 миллиона. Огромные деньги понадобились не только на сложные и дорогие спецэффекты, но и на высокооплачиваемых сценаристов, которым поручили срочно переписывать не устроившие продюсеров сценарии первых серий.

В подобных условиях руководство канала решило сократить хоть какие-то издержки и сразу же заказало производство всего сезона. Благодаря этому удалось сэкономить на разборке и повторном строительстве масштабных декораций. Но вышло только хуже: сооружённые в австралийских лесах декорации пострадали из-за обильных ливней и нуждались в ремонте.

На съёмки каждого эпизода уходило от семи до девяти дней, а вот пост-продакшн затягивался вдвое больше обычного и занимал около шести недель. Дополнительных трудностей съёмочной группе добавил Стивен Спилберг: он хотел, чтобы в сериале использовались реалистичные модели динозавров, которые вместе с тем не копировали бы бестиарий его «Парков юрского периода». Стивен обратился за помощью к известному палеонтологу Джеку Хорнеру — он консультировал Спилберга, когда тот работал над экранизацией книг Майкла Крайтона. Хорнер напомнил создателям, что наука ещё не описала около 90% видов динозавров, так что можно свободно фантазировать. С его помощью в сериале появились вымышленные, но максимально реалистичные виды доисторических ящеров.

Увлекательная биография

По замыслу сценаристов, к 2149 году перенаселение и загрязнение природы сделали жизнь на Земле невыносимой. К счастью, учёные открыли способ перемещаться на 85 миллионов лет в прошлое. Исследования показали, что путешественники попадают в другой временной поток, своего рода альтернативную реальность, поэтому могут обживать девственную природу мелового периода без риска изменить историю. Поселенцы основали в мезозойской эре колонию — Терра Нову, Новую Землю. Поскольку учёные не придумали способ возвращаться в будущее, поездка на Терра Нову — это билет в один конец. Но переселенцев это не отпугнуло, ведь мало кто хотел остаться в обречённом будущем.

Из-за перенаселения был введён строгий контроль рождаемости: каждой семье позволялось иметь не более двух детей. Но главный герой, полицейский Джим Шеннон, и его жена Элизабет рискнули завести третьего ребёнка. Несколько лет им удавалось дурить надзирающие органы, однако в конце концов очередная проверка выявила нарушение, а напавшего на ревизоров Джима бросили в тюрьму. Два года спустя Элизабет пригласили работать врачом в Терра Нове, но взять с собой разрешили только двоих детей. В отчаянии Элизабет устроила мужу побег из тюрьмы и, дав взятку охраннику, протащила в прошлое ещё и младшую дочку. Колониальная служба безопасности быстро выявила нелегальных иммигрантов, но, поскольку способа отправить их обратно не было, комендант колонии Натаниэль Тейлор пощадил Шеннонов. Как оказалось, не зря: вскоре Шеннон предотвратил покушение на Тейлора, и тот сделал бывшего полицейского своим доверенным лицом.

Работа Шеннона оказалась нелёгкой: помимо хищных динозавров, в Терра Нове хватало других трудностей, загадок и врагов. Первой большой проблемой для колонии оказались переселенцы «шестой волны», которых уличили в подготовке вооружённого переворота. Мятежники-«Шестые» бежали в джунгли, откуда время от времени стали устраивать набеги на колонию. Головной боли прибавил и сын Тейлора, физик Лукас, который исчез вскоре после прибытия.

Постепенно раскрывая эти тайны, Шеннон выяснил, что Терра Нова изначально вовсе не предназначалась для спасения человечества. Просто группа состоятельных промышленников решила обогатиться за счёт доисторических природных ресурсов. Для решения этой задачи они наняли Лукаса, который должен был сделать портал двусторонним. Физик уже был близок к успеху, когда отец узнал правду о его планах и уничтожил чертежи сына. Лукас бежал в леса, а чтобы покончить с неуступчивым Натаниэлем Тейлором, шестым потоком в прошлое заслали преступников и наёмников, которым приказали избавиться от командора.

В конце концов Лукасу удалось наладить двустороннюю работу портала, и его работодатели отправили группу элитных наёмников «Феникс» захватывать колонию. Защитники Терра Новы нашли только один способ помешать захватчикам — им пришлось подорвать портал и отрезать колонию от 2149 года. Лишившимся подкреплений наёмникам и «Шестым» пришлось оставить в покое Терра Нову и уйти в Бэдленд — бесплодные земли к северу от колонии.

Сезон завершался на многоточии: потерявших связь с будущим переселенцев ждали впереди тяжёлые времена, а окружающий мир сулил все новые загадки.

Недолгая жизнь

Несмотря на любопытную концепцию, многие эксперты с самого начала невысоко оценивали шансы «Терра Новы», вспоминая предыдущие промахи Стивена Спилберга как телепродюсера. В восьмидесятые не пользовался спросом его проект «Удивительные истории», в девяностые провалился фантастический сериал «Подводная одиссея», а в двухтысячные после всего четырёх эпизодов был закрыт «На лот».

С другой стороны, в послужном списке Спилберга есть и вполне успешные телепроекты — «Братья по оружию», «Похищенный», «На Запад», «Тихий океан», — так что «Терра Нова» могла с равными шансами стать как хитом, так и провалом. Оптимисты сулили сериалу лавры главного события сезона и ещё до премьеры окрестили «Терра Нову» помесью «Аватара» с «Парком юрского периода».

Однако правы оказались скептики. Сериал сразу же столкнулся с валом критики, да и рейтинги для столь дорогого в производстве шоу были весьма невысоки. В Fox приняли решение не продлевать сериал на второй сезон. О закрытии руководители компании объявили достаточно рано, рассчитывая, что другой канал успеет перекупить права на шоу, но этого не случилось. Одно время обсуждалась возможность, что «Терра Нова» продолжит существование на интернет-сервисе потокового видео Netflix, однако стороны не сумели договориться.

Судя по всему, «Терра Нова» была обречена практически с самого начала из-за в корне неверного подхода к съёмкам. Сами по себе огромные расходы не были роковой ошибкой, ведь они могли сполна окупиться за счёт высоких рейтингов. Хуже, что сериал в итоге не смотрелся на свой бюджет — всё то же самое можно было снять за куда меньшие деньги.

Один из главных недостатков «Терра Новы» заключался в том, что слишком много экранного времени уделялось семейным разборкам семьи Шеннонов. В таком количестве они были бы уместны в ситкомах уровня «Швейцарской семьи Робинзонов», но оказались совершенно неприемлемы в фантастическом телеблокбастере. Будни Шеннонов практически не оставляли места для динозавров, которые в некоторых эпизодах появлялись в кадре на считаные секунды. Да и выглядели ящеры не слишком впечатляюще — от такого дорогого шоу можно было ожидать более качественной компьютерной графики.

«Терра Нова» снималась в живописных локациях, но съёмочная группа и их не сумела в полной мере использовать. Сериал мог бы пленить зрителя красотой первобытной Земли, но панорамы Терра Новы постоянно сменялись обстановкой дома Шеннонов или непримечательной лесной поляной.

На фоне недостаточно зрелищных сцен в прошлом выигрышно смотрятся кадры футуристического Чикаго. Гигантский, задыхающийся от смога мегаполис выглядит куда внушительнее джунглей мелового периода, а уж от гигантского комплекса на Площади Надежды, откуда колонистов отправляют в прошлое, и вовсе захватывает дух. К сожалению, мир будущего показан в сериале лишь мельком, в первой и последней сериях.

Хотя создатели сериала делали акцент на взаимоотношениях героев, сами они не вызывают особой симпатии. Джим, глава семейства, с первых же эпизодов отталкивает своей наглостью вкупе с демонстративной принципиальностью — странное качество для человека, нарушившего законы, которые он же и должен был оберегать. Дети Шеннонов получились слишком правильными, слащавыми и чересчур похожими друг на друга. Хотя Джош, старший сын, и пытался строить из себя бунтаря, вряд ли он смог убедить в этом хоть кого-то. А жену Джима после пилотной серии можно было бы и вовсе убрать из сериала без вреда для сюжета.

Живым и интересным из центральных персонажей оказался только Натаниэль Тейлор в исполнении Стивена Лэнга. Командор получился положительной версией полковника Куорича из «Аватара»: строгий, жёсткий, но справедливый лидер, которым движет забота о своих людях.

Время от времени мирные будни семейства Шеннонов прерывались экшен-сценами. Их можно пересчитать по пальцам, но сделаны они достаточно качественно. В такие моменты Джим из зануды превращался в настоящего терминатора. К сожалению, любые претензии подобных сцен на серьёзность уничтожали неубиваемые герои и абсолютно нереалистичные ситуации. Ещё в пилотном эпизоде группа подростков тайком покинула территорию колонии и устроила ночную пробежку наперегонки со стаей голодных хищников. И при этом никто из детей не погиб! Лишь ближе к концу сезона создатели шоу начали осознавать свои ошибки и стали вносить в сюжет более мрачные мотивы, придающие ему столь необходимую реалистичность. Самым мрачным получился финал сезона, в котором погибла пара второстепенных героев, а остальные оказались отрезанными от связи с будущим.

Придумай сам Через полгода после закрытия «Терра Новы» в Fox решили хоть как-то подсластить пилюлю поклонникам сериала и предложили им создать своё собственное, интерактивное продолжение шоу. Правда, сначала для этого требовалось заплатить 50 долларов и приобрести DVD первого сезона. Каждый владелец диска получал собственный код, открывающий ему доступ к сайту TerraNovaStory.com (ныне не работает), откуда он мог скачать все необходимые материалы для того, чтобы создать собственный интерактивный комикс и сочинить свою концовку. Диск поступил в продажу в сентябре 2012 года, но особого ажиотажа не вызвал.

Чего мы не увидим

Если бы «Терра Нова» осталась на телевидении, кто знает, может, создатели провели бы основательную работу над ошибками и в новом сезоне мы бы увидели совершенно иное шоу? Трудно сказать. В последних сериях появились определённые подвижки в лучшую сторону. Но судя по тому, что продюсер сериала Бреннон Брага рассказывал в интервью, сюжет пошёл бы не по самому удачному пути.

Вместо того, чтобы развить конфликт колонистов и ушедших в Бэдленд наёмников, от последних планировали просто избавиться. Уже в первых сериях второго сезона вся наёмная армия должна была погибнуть от когтей необычайно развитых динозавров, перешедших на новую ступень эволюции. На зону Бэдленд и её загадки у создателей, похоже, было много планов. В самом конце первого сезона наёмники нашли там носовую фигуру с парусного корабля, построенного веке в восемнадцатом, и объяснения тому, как эта вещь попала в прошлое, так и не последовало.

Кроме того, в планах сценаристов был конфликт между Тейлором и Джимом Шенноном. Героя Стивена Лэнга ждали серьёзные изменения: гибель соратников, предательство сына и новые угрозы колонии должны были сказаться на рассудке командора.

Разумные динозавры и сумасшедший Тейлор — явно не лучшие идеи для продолжения сериала. Поклонники в первую очередь ждали более мрачного и реалистического повествования — всё-таки связь с будущим потеряна, поставки современного оборудования и лекарств прекратились, а по соседству нарисовалась целая армия воинственно настроенных бандитов. Увлечение временными парадоксами и загадками зоны Бэдленд могли сделать сериал чересчур похожим на «Остаться в живых», и вряд ли сравнение было бы в пользу «Терра Новы». С другой стороны, у задумки был и явный плюс: при таком сюжете не осталось бы времени на семейные посиделки Шеннонов.

Уничтожение портала и частичное разрушение Терра Новы были достаточно интересным сюжетным ходом — теперь колония могла медленно регрессировать. Дела пошли бы жёстче. Но, я думаю, всё стало бы мрачнее в любом случае. Шоу понадобилось много времени на то, чтобы найти себя, и это послужило одной из причин его закрытия. Увы. Однако мне кажется, что последние серии были взрослее, чем первые, и лично мне такой подход был по душе.

Стивен Лэнг

* * *

Надо признать, что «Терра Нова» заслужила закрытие. Сериал слишком плохо использовал свой потенциал, а агрессивная рекламная кампания вызвала завышенные ожидания, которые сказались на рейтингах. Второй сезон мог как реабилитировать шоу, так и окончательно его похоронить, но теперь мы этого уже не узнаем. Если «Терра Нова» и обретёт новую жизнь, то, скорее всего, лишь в виде комикса или книжного цикла.