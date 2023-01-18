«Хрониками Амбера» Роджера Желязны займётся комик и телеведущий Стивен Колберт

Как пишет THR, комик, актёр и телеведущий Стивен Колберт (с 2005-го ведёт передачу The Late Show with Stephen Colbert) совместно со своей производственной компанией Spartina займётся адаптацией сериала по знаменитому фэнтезийному циклу Роджера Желязны «Хроники Амбера».

Работать Колберт будет со студией Skybound, которая приобрела права на экранизацию ещё в 2017-м. Тогда сериалом должен был заниматься Роберт Киркман, но за прошедшие годы производство так и не стартовало. Колберт отмечает, что размышлял об адаптации истории Корвина почти сорок лет.

«Хроники Амбера» — фэнтезийный цикл из 10 романов, рассказывающий о королевской семье Амбера — столицы Мультивселенной. Каждый мир, в том числе наш с вами, лишь тень, отражение этого величественного города. Главный герой Корвин — один из наследных принцев Амбера. Первая книга начинается с того, что он оказывается в нашем мире, потеряв память. Но вскоре Корвин узнаёт о своём королевском происхождении и вступает в борьбу за трон с братом Эриком. Первый том цикла называется «Девять принцев Амбера».

«Хроники Амбера» — один из любимых циклов Джорджа Мартина, друга Роджера Желязны. Писатель много лет говорил, что адаптация цикла достойна увидеть свет. И последний раз о подобном Мартин упоминал в октябре:

Я поклонник фэнтези, и я хочу больше фэнтези на телевидении. Но больше прочих я хочу увидеть «Девять принцев Амбера». Я никогда не понимал, почему Корвин и его братья и сёстры так и не появились в собственном сериале. И да, если эпическое фэнтези продолжит так бодро шагать, то может, мы их наконец-то увидим. Мальчик может помечтать!

Сам Мартин адаптацией цикла не занимается.