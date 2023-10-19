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    #Топ

    IndieWire опубликовал список лучшей кинофантастики 21-го века

    19 октября 2023
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    19.10.2023
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    1 минута на чтение
    #Топ
    IndieWire опубликовал список 60 лучших НФ-лент 21 века

    Портал IndieWire выпустил топ-60 лучших научно-фантастических фильмов 21 века. Как это всегда бывает с подборками лучших из лучших от западных изданий, к ней сразу же возникает масса вопросов. Например, что забыла четвёртая «Матрица» аж на 50-м месте? Или как «Трудно быть богом» Алексея Германа оказалась выше всех работ Кристофера Нолана? Или почему «К звёздам» попала в список, а «Интерстеллар» — нет. Ну хотя бы на первом месте, без сомнения, достойная лента — «Дитя Человеческое» Альфонсо Куарона.

    Полный список выглядит следующим образом:

    60. «Создатель» (2023)
    59. «Другая Земля» (2011)
    58. «Армагеддец» (2013)
    57. «Город астероидов» (2023)
    56. «Помутнение» (2006)
    55. Антология «Навстречу тьме», эпизод «Культурный шок» (2019)
    54. «Связь» (2012)
    53. «Безопасность не гарантируется» (2012)
    52. «Исходный код» (2011)
    51. «Идиократия» (2005)
    50. «Матрица: Воскрешение» (2021)
    49. «Бескрайний бассейн» (2023)
    48. «Довод» (2020)
    47. «Паранормальное» (2017)
    46. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)
    45. «Петля времени» (2012)
    44. «К звёздам» (2019)
    43. «Добыча» (2022)
    42. «Примесь» (2013)
    41. «Особое мнение» (2002)
    40. «Специальный полуночный выпуск» (2015)
    39. «М3ГАН» (2022)
    38. «Сила цвета» (2018)
    37. «Высшее общество» (2018)
    36. «В чужой шкуре» (2020)
    35. «По ту сторону чёрной радуги» (2010)
    34. «Пекло» (2007)
    33. «Детонатор» (2004)
    32. «Кловерфилд, 10» (2016)
    31. «Луна 2112» (2009)
    30. «2046» (2004)
    29. «Преступления будущего» (2022)
    28. «Чужие на районе» (2011)
    27. «Сквозь снег» (2013)
    26. «Донни Дарко» (2001)
    25. «Начало» (2010)
    24. «Трудно быть Богом» (2013)
    23. «ВАЛЛ·И» (2008)
    22. «Фонтан» (2006)
    21. «Мир будущего» (2015)
    20. «Паприка» (2006)
    19. «Грань будущего» (2014)
    18. «Планета обезьян: Революция» (2014)
    17. «Район № 9» (2009)
    16. «Аннигиляция» (2017)
    15. «Прибытие» (2016)
    14. «Дюна» (2021)
    13. «Меланхолия» (2011)
    12. «Искусственный разум» (2001)
    11. «Она» (2013)
    10. «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
    9. «После Янга» (2021)
    8. «Нет» (2022)
    7. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
    6. «Из машины» (2014)
    5. «Всё везде и сразу» (2021)
    4. «Вечное сияние чистого разума» (2004)
    3. «Побудь в моей шкуре» (2013)
    2. «Вторжение динозавра» (2006)
    1. «Дитя человеческое» (2006)

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
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