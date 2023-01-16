Инсайдер: пятый «Шрек» уже находится в работе

Инсайдер Дэниел Рихтман в своем закрытом Patreon рассказал, что в производство запустили пятую часть «Шрека».
Это произошло на фоне успеха «Кота в сапогах» с подзаголовком «Последнее желание», которого обласкали как критики, так и обычные зрители.
Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Кэмерон Диас (Фион) и Антонио Бандерас (Кот) уже подписали контракты.
В конце мультфильма, кстати, есть намек на продолжение «Шрека». Кроме того, сам Антонио Бандерас не раз за последнее время говорил, что пятая часть нужна.
Увы, подробностей о новой картине нет. Когда она выйдет, тоже непонятно.
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