Инсайдер: пятый «Шрек» уже находится в работе

Инсайдер Дэниел Рихтман в своем закрытом Patreon рассказал, что в производство запустили пятую часть «Шрека».

Это произошло на фоне успеха «Кота в сапогах» с подзаголовком «Последнее желание», которого обласкали как критики, так и обычные зрители.

Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Кэмерон Диас (Фион) и Антонио Бандерас (Кот) уже подписали контракты.

В конце мультфильма, кстати, есть намек на продолжение «Шрека». Кроме того, сам Антонио Бандерас не раз за последнее время говорил, что пятая часть нужна.

Увы, подробностей о новой картине нет. Когда она выйдет, тоже непонятно.