Инсайдер: ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic может так и не увидеть свет

Инсайдер Джефф Грабб, специализирующийся на новостях игровой индустрии, поделился на подкасте соображениями по поводу будущих ожидаемых ремейков Prince of Persia и Star Wars: Knight of the Old Republic.

Как ни странно, он не верит, что ремейк KotOR вообще когда-нибудь увидит свет. Других подробностей он не раскрыл.

Официально ремейк анонсировали в 2021 году. Летом 2022-го СМИ писали, что у него серьёзные проблемы. А спустя месяц стало известно, что игру якобы передали другой студии: от Aspyr к Saber Interactive.

При этом Грабб считает, что ремейк Prince of Persia, который хотели выпустить ещё в 2022-м и о котором долгое время не было новостей, всё ещё выйти. Правда, в свежем отчёте Ubisoft со списком грядущих релизов до 2024 года игры тоже нет.