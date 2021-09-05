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    Новости

    Кадры со съёмок «Дома дракона», приквела «Игры престолов»: остатки драконьей еды и Королевская Гвардия

    5 сентября 2021
    05.09.2021
    67
    0 минут на чтение
    Черновик 899

    Производство сериала сейчас активно ведётся Англии. В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов». Над сериалом работают режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

    Актёрский состав был запечатлен на съемках телесериала в Дербишире, Англия.

    Рыцарь Королевской Гвардии сир Гарольд Вестерлинг в белой броне, исполненный Грэмом Мактавишем.

    За его спиной — телега с обожженными костями животных. Вероятно, это объедки с кормежки драконов, которые могут быть доказательством для предъявления компенсации владельцу дракона или могут быть использованы в сцене оседлания драконов.

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    Милли Олкок исполняет молодую Рейниру Таргариен.

    Черновик 895

    Актёр на этом кадре неизвестен: поклонники предполагают, что длинная палка ему необходима для кормления драконов, а сбритые волосы — чтобы они не сгорели. Можно предполжить, что перед нами Крапива.

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    Синий кусок пластика, скорее всего, на экране превратится в драконицу Рейниры Сиракс.

    Черновик 900

    Остатки драконьей пищи.

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    Предположительно на кадрах — Лионель и Харвин из дома Стронгов.

    Кадры со съёмок «Дома дракона», приквела «Игры престолов»:

    Релиз ожидается в первой половине 2022 года.

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