Кадры со съёмок «Дома дракона», приквела «Игры престолов»: остатки драконьей еды и Королевская Гвардия

Производство сериала сейчас активно ведётся Англии. В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов». Над сериалом работают режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.
Актёрский состав был запечатлен на съемках телесериала в Дербишире, Англия.
Рыцарь Королевской Гвардии сир Гарольд Вестерлинг в белой броне, исполненный Грэмом Мактавишем.
За его спиной — телега с обожженными костями животных. Вероятно, это объедки с кормежки драконов, которые могут быть доказательством для предъявления компенсации владельцу дракона или могут быть использованы в сцене оседлания драконов.
Милли Олкок исполняет молодую Рейниру Таргариен.
Актёр на этом кадре неизвестен: поклонники предполагают, что длинная палка ему необходима для кормления драконов, а сбритые волосы — чтобы они не сгорели. Можно предполжить, что перед нами Крапива.
Синий кусок пластика, скорее всего, на экране превратится в драконицу Рейниры Сиракс.
Остатки драконьей пищи.
Предположительно на кадрах — Лионель и Харвин из дома Стронгов.
Релиз ожидается в первой половине 2022 года.
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Мэтт Смит в роли Деймона Таргариена.
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