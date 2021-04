Фото: первые кадры со съёмок «Дома Дракона», приквела «Игры престолов»

В сети появились первые фотографии со съёмочной площадки сериала «Дом Дракона» (House of Dragon), на которых можно различить актёров в образах персонажей. Точно узнаётся Мэтт Смит, играющий принца Деймона Таргариена, одного из ключевых персонажей. Его спутника, по всей видимости, Эмма Д’Арси, играющая Рейниру Таргариен.

Ранее официальный аккаунт шоу опубликовал фотографию с основным актёрским составом с читки сценария, объявив, что производство шоу стартовало.

А вот и фотографии актёров:

В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».

Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» Райан Кондал (он же занимался «Игрй престолов» и сам писатель Джордж Мартин.

Помимо Смита и Д’Арси в сериале задействованы Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен).

Премьера ожидается в 2022-м.