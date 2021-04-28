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    Новости

    Фото: первые кадры со съёмок «Дома Дракона», приквела «Игры престолов»

    28 апреля 2021
    Кот-император
    28.04.2021
    304
    1 минута на чтение

    В сети появились первые фотографии со съёмочной площадки сериала «Дом Дракона» (House of Dragon), на которых можно различить актёров в образах персонажей. Точно узнаётся Мэтт Смит, играющий принца Деймона Таргариена, одного из ключевых персонажей. Его спутника, по всей видимости, Эмма Д’Арси, играющая Рейниру Таргариен.

    Фото: первые кадры со съёмок «Дома Дракона», приквела «Игры престолов» 1 Фото: первые кадры со съёмок «Дома Дракона», приквела «Игры престолов» 4 Фото: первые кадры со съёмок «Дома Дракона», приквела «Игры престолов» 3 Фото: первые кадры со съёмок «Дома Дракона», приквела «Игры престолов» 2

    Ранее официальный аккаунт шоу опубликовал фотографию с основным актёрским составом с читки сценария, объявив, что производство шоу стартовало.

    А вот и фотографии актёров:

    В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».

    Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» Райан Кондал (он же занимался «Игрй престолов» и сам писатель Джордж Мартин.

    Помимо Смита и Д’Арси в сериале задействованы Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен).

    Премьера ожидается в 2022-м.

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     Алексей Ионов |  18.12.2020

    Что привело к гражданской войне Таргариенов и кто в ней воевал.

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    Кот-император
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