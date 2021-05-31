Кельсер из «Рождённого туманом» появился в Fortnite

В конце прошлой недели твиттер онлайн-игры Fortnite опубликовал внезапный тизер — с цитатой и символом из цикла «Рождённый туманом» Брендона Сандерсона. Что очень удивило многих поклонников — трудно себе представить более несовместимые проекты!

https://twitter.com/Kicho935/status/1398037990413271042

И действительно, первое видеоигровое воплощение книжного цикла оказалось… именно в Fortnite! Epic Games представила Кельсера (он же Выживший в Хатсине, он из ключевых героев в цикле), украшение на спину «Гемалургические шипы» (что в рамках мира было совсем не украшением), кирку «Кинжалы из вулканического стекла», а также экран загрузки. Плюс, у Кельсера есть альтернативный скин, с капюшоном и в маске, как на экране загрузки.

Экран загрузки

Для Fortnite это далеко не первый кроссовер — ранее в игре появлялись и «Мстители», и персонажи комиксов, и поп-звёзды, и виртуальные концерты, и даже трейлер «Довода» Кристофера Нолана. Кажется, это первый кроссовер с книжным циклом.

Почему выбор пал именно на этот цикл? Брендон Сандерсон — старый друг Дональда Мустарда, босса Fortnite. Кроме того, Сандерсон и ранее сотрудничал с Epic — он написал романы по серии игр Infinity Blade. Писатель подчёркивает, что остался доволен сотрудничеством с компанией, ведь его просили в том числе проработать то, что ему нравится больше всего — магические системы и мир.

Действие «Рождённого туманом» разворачивается в мире Скадриал. Это тёмное фэнтези, которое сам автор описывает как гибрид «„Властелина колец“, в котором победил Саурон, и „Одиннадцати друзей Оушена“». В первом томе цикла Кельсер и его напарники бросают вызов могущественному Вседержителю — тирану, что удерживает власть в Последней Империи уже тысячу лет.

Иронично, что ещё в 2018-м Сандерсон предлагал CDPR бесплатно получить у него права на цикл для создания видеоигры.