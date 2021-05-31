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    Новости

    Кельсер из «Рождённого туманом» появился в Fortnite

    31 мая 2021
    31.05.2021
    488
    1 минута на чтение

    В конце прошлой недели твиттер онлайн-игры Fortnite опубликовал внезапный тизер — с цитатой и символом из цикла «Рождённый туманом» Брендона Сандерсона. Что очень удивило многих поклонников — трудно себе представить более несовместимые проекты!

    https://twitter.com/Kicho935/status/1398037990413271042

    И действительно, первое видеоигровое воплощение книжного цикла оказалось… именно в Fortnite! Epic Games представила Кельсера (он же Выживший в Хатсине, он из ключевых героев в цикле), украшение на спину «Гемалургические шипы» (что в рамках мира было совсем не украшением), кирку «Кинжалы из вулканического стекла», а также экран загрузки. Плюс, у Кельсера есть альтернативный скин, с капюшоном и в маске, как на экране загрузки.

    Кельсер из «Рождённого туманом» появился в Fortnite

    Экран загрузки

    Кельсер из «Рождённого туманом» появился в Fortnite 2

    Для Fortnite это далеко не первый кроссовер — ранее в игре появлялись и «Мстители», и персонажи комиксов, и поп-звёзды, и виртуальные концерты, и даже трейлер «Довода» Кристофера Нолана. Кажется, это первый кроссовер с книжным циклом.

    Почему выбор пал именно на этот цикл? Брендон Сандерсон — старый друг Дональда Мустарда, босса Fortnite. Кроме того, Сандерсон и ранее сотрудничал с Epic — он написал романы по серии игр Infinity Blade. Писатель подчёркивает, что остался доволен сотрудничеством с компанией, ведь его просили в том числе проработать то, что ему нравится больше всего — магические системы и мир.

    Действие «Рождённого туманом» разворачивается в мире Скадриал. Это тёмное фэнтези, которое сам автор описывает как гибрид «„Властелина колец“, в котором победил Саурон, и „Одиннадцати друзей Оушена“». В первом томе цикла Кельсер и его напарники бросают вызов могущественному Вседержителю — тирану, что удерживает власть в Последней Империи уже тысячу лет.

    Иронично, что ещё в 2018-м Сандерсон предлагал CDPR бесплатно получить у него права на цикл для создания видеоигры.

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     Кот-император |  31.05.2019

    Писатель рассказал, кого видит в роли Далинара, пояснил, в чём сложность с экранизацией его книг, а также поведал о существовании особой закрытой вики с информацией о мире.

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