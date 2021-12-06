Кевин Файги: если Сорвиголову введут в MCU, то его сыграет Чарли Кокс

Глава Marvel Studios Кевин Файги в рамках пресс-тура «Человека паука: Нет пути домой» успокоил фанатов, что в роли Сорвиголовы студия видит исключительно Чарли Кокса.
Так что если герой появится в киновселенной Marvel, то его сыграет именно этот актер.
Если вы увидите Сорвиголову в грядущих событиях, то Чарли Кокс исполнит его роль. В каком проекте это произойдет, как именно это произойдет, и когда, нам только предстоит узнать.
По слухам, Мэтт Мердок заглянет в фильмы Marvel совсем скоро — как раз в триквеле «Человека-паука». Однако официального подтверждения информации не было.
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Дмитрий Кинский | 09.12.2020
О дальнейших планах Marvel ничего не известно.
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