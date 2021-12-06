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    Новости

    Кевин Файги: если Сорвиголову введут в MCU, то его сыграет Чарли Кокс

    6 декабря 2021
    06.12.2021
    1046
    0 минут на чтение
    Кевин Файги: если Сорвиголову введут в MCU, то его сыграте Чарли Кокс

    Глава Marvel Studios Кевин Файги в рамках пресс-тура «Человека паука: Нет пути домой» успокоил фанатов, что в роли Сорвиголовы студия видит исключительно Чарли Кокса.

    Так что если герой появится в киновселенной Marvel, то его сыграет именно этот актер.

    Если вы увидите Сорвиголову в грядущих событиях, то Чарли Кокс исполнит его роль. В каком проекте это произойдет, как именно это произойдет, и когда, нам только предстоит узнать.

    По слухам, Мэтт Мердок заглянет в фильмы Marvel совсем скоро — как раз в триквеле «Человека-паука». Однако официального подтверждения информации не было.

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    Инсайдеры: Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в «Человеке-пауке 3»

     Дмитрий Кинский |  09.12.2020

    О дальнейших планах Marvel ничего не известно.

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