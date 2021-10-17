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    Новости

    Киноэкипаж фильма «Вызов» вернулся с МКС на Землю

    17 октября 2021
    17.10.2021
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    Киноэкипаж фильма «Вызов» — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий — вернулись на Землю после 12 суток пребывания на МКС.
    17 октября в 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 были включены двигатели на торможение, после чего корабль начал сходить с орбиты, и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 космический аппарат «Союз МС-18» приземлился в казахстанской степи. Там киноэкипаж уже ожидали спасатели специалисты наземных служб, а также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    В «Роскосмосе» сообщают, что экипаж «Союза» чувствует себя хорошо, несмотря на небольшие перегрузки при спуске. Команду «Вызова» доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где их ждёт процесс реабилитации. Полёт прошел успешно, поэтому опасных последствий для здоровья киноэкипажа быть не должно.

    Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко на МКС

    Согласно плану в космосе команда отсняла 35-40 минут хронометража фильма.

    По оценкам специалистов, затраты на фильм могут составить свыше 5 млрд рублей: член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин считает, что «Вызов» будет одним из самых дорогостоящих фильмов в истории России.

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