Киноэкипаж фильма «Вызов» вернулся с МКС на Землю

В «Роскосмосе» сообщают, что экипаж «Союза» чувствует себя хорошо, несмотря на небольшие перегрузки при спуске. Команду «Вызова» доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где их ждёт процесс реабилитации. Полёт прошел успешно, поэтому опасных последствий для здоровья киноэкипажа быть не должно.
Согласно плану в космосе команда отсняла 35-40 минут хронометража фильма.
По оценкам специалистов, затраты на фильм могут составить свыше 5 млрд рублей: член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин считает, что «Вызов» будет одним из самых дорогостоящих фильмов в истории России.
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