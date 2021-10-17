Киноэкипаж фильма «Вызов» вернулся с МКС на Землю

17 октября в 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 были включены двигатели на торможение, после чего корабль начал сходить с орбиты, и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 космический аппарат «Союз МС-18» приземлился в казахстанской степи. Там киноэкипаж уже ожидали спасатели специалисты наземных служб, а также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.