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    Комикс Fables возвращается! DC анонсировала спин-офф с Бэтменом и арку на 12 выпусков

    11 июня 2021
    11.06.2021
    413
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    Издательство DC объявило, что автор комикса «Сказки» Билл Уиллингем возвращается к своему проекту — сразу с двумя новыми сериями.

    В сентябре этого года стартует «лимитка» из шести выпусков Batman vs. Bigby! A Wolf in Gotham — нуарный кроссовер, в котором сойдутся два величайших детектива издательства. Художник — Брайан Левел, тушь — Джей Лейстен, цвета — Ли Лоуридж. Уиллингем признаётся, что хотел запустить кроссовер ещё с первого года работы над серией, потому что ему было интересно столкнуть двух детективов.

    Комикс Fables возвращается! DC анонсировала спин-офф с Бэтменом и арку на 12 выпусков 1

    Вторая серия — полноценное возвращение к «Сказкам» — стартует в мае 2022-го с выпуска Fables #151. Это первый выпуск в грядущей новой арке «Чёрный лес» (The Black Forest), которая продолжит сюжет финала. Издательство позиционирует «Чёрный лес» как отличную точку входу для новичков. Рисунок Марка Бакингема, тушь — Стив Лейалоха, цвета — Ли Лоуридж, леттеринг — Тодд Клейн. Иными словами, всё та же команда, которая занималась оригиналом.

    Уиллингем обещает ввести нового персонажа, а также показать полюбившихся старых.

    Комикс Fables возвращается! DC анонсировала спин-офф с Бэтменом и арку на 12 выпусков 2

    Издательство также отметило, что сценарист вернётся для Cursemas — отдельного 48-страничного рождественского спешла, в котором будут участвовать персонажи Лиги Справедливости.

    Кроме того, в производстве находится вторая часть видеоигры Wolf Among Us, которая может выйти будущей зимой.

    Про «Сказки» мы писали здесь

    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»

    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»

     Кот-император |  15.07.2020

    Мир комиксов!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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