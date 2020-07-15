Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»

Судьба комиксов в России не была простой. Издательский бум девяностых занёс к нам и откровенно проходные вещи, и случайные шедевры, которые остались незамеченными в общем потоке. Появлялись и отечественные комиксы, не ставшие хитами из-за нестабильности рынка. Но за последние годы ситуация изменилась. Поэтому новый спецвыпуск «Мира фантастики» посвящён именно комиксам. В нём вы найдёте 100 рецензий на главные фантастические комиксы, написанные их давними поклонниками. От боевиков про Мстителей до философских графических романов, от сюрреалистичной французской фантастики до манги, от городского фэнтези до леденящего душу хоррора, от культовой классики до нашумевших новинок последних лет. Прихватите этот выпуск с собой в магазин комиксов!