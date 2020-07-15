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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»

    15 июля 2020
    Кот-император
    15.07.2020
    12796
    3 минуты на чтение
    #спецвыпуски

    Судьба комиксов в России не была простой. Издательский бум девяностых занёс к нам и откровенно проходные вещи, и случайные шедевры, которые остались незамеченными в общем потоке. Появлялись и отечественные комиксы, не ставшие хитами из-за нестабильности рынка. Но за последние годы ситуация изменилась. Поэтому новый спецвыпуск «Мира фантастики» посвящён именно комиксам. В нём вы найдёте 100 рецензий на главные фантастические комиксы, написанные их давними поклонниками. От боевиков про Мстителей до философских графических романов, от сюрреалистичной французской фантастики до манги, от городского фэнтези до леденящего душу хоррора, от культовой классики до нашумевших новинок последних лет. Прихватите этот выпуск с собой в магазин комиксов!

    В номере

    • Комиксы Marvel и DC, Image Comics и Humanoïdes
    • Работы Алана Мура и Фрэнка Миллера, Брайана Вона и Гарта Энниса Алехандро Ходоровски и Гранта Моррисона
    • «Валериан» и «Метабароны»
    • «Тетрадь смерти» и «Призрак в доспехах»
    • «Ходячие мертвецы» и «Трансметрополитен»
      — и несколько десятков отличных комиксов, о которых вы ещё не слышали!
    Денис Варков о работе над четвёртым спецвыпуском «Мира фантастики» 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов» 7
    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов» 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов» 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов» 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов» 3

    Иллюстрация на обложке: Александр Ремизов

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru. Открыта подписка в почтовом каталоге «Пресса России» (агентство «Книга-сервис»), индекс Е11802.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

    Полный список

    Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
    Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

    Подписка в каталогах

    Пресса России
    Е11802
    Почта России
    ПИ055
    Роспечать
    81078

    В продаже с 24 июля.
    Следующий спецвыпуск выйдет в октябре.

    Полное содержание номера
    Классическая супергероика3
    • The Multiversity
    • Секретные войны (Secret Wars, 2015)
    • Флэшпойнт (Flashpoint)
    • Серебряный Сёрфер: Притча (Silver Surfer: Parable)
    • Перчатка Бесконечности (Infinity Gauntlet)
    • «Фантастическая четвёрка» Джонатана Хикмана (Fantastic Four by Jonathan Hickman)
    • Секретное вторжение (Secret Invasion)
    Нестандартная супергероика15
    • Хранители (Watchmen)
    • Пацаны (The Boys)
    • Безнадёжный (Irredeemable)
    • Неуязвимый (Invincible)
    • Чёрный молот (Black Hammer)
    • Astro City
    • Doom Patrol Гранта Моррисона
    Научная фантастика15
    • Манхэттенские проекты (The Manhattan Projects)
    • Punk Rock Jesus
    • Лига выдающихся джентльменов (League of Extraordinary Gentlemen
    • Planetary
    • Пейшенс (Patience)
    • Trillium
    • Круто сваренный (Hard Boiled)
    • Paper Girls
    • Звёздный свет (Starlight)
    • Частный детектив (The Private Eye)
    • Восток Запада (East of West)
    • Чёрная наука (Black Science)
    Космическая опера43
    • Зелёный Фонарь» Джеффа Джонса (Green Lantern by Geoff Johns)
    • Сага (Saga)
    • Посланник (Descender)
    • Universal War One
    • Orbital
    • Fear Agent
    Фэнтези53
    • Хеллбой (Hellboy)
    • «Тор» Джейсона Аарона (Thor by Jason Aaron)
    • Сказки (Fables)
      The Sandman. Песочный человек
    • Боун (Bone)
    • ElfQuest: Сага о Лесных Всадниках
    • Хильда (Hildafolk)
    • Orc Stain
    Хоррор67
    • Хоррор-антологии Дзюндзи Ито
    • Провиденс (Providence)
    • Прекрасная Тьма (Beautiful Darkness)
    • 30 дней ночи (30 Days of Night)
    • Безымянный (Nameless)
    • Nailbiter
    Мистика77
    • Saga of the Swamp Thing
    • Джон Константин. Hellblazer
    • Ключи Локков (Locke & Key)
    • Fatale
    • Preacher
    • God Country
    Сатира87
    • Трансметрополитен (Transmetropolitan)
    • Жуй (Chew)
    • Скотт Пилигрим (Scott Pilgrim)
    • Groo the Wanderer
    • Cerebus the Aardvark
    • Чёрная дыра (Black Hole)
    Поп-андеграунд96
    • The Invisibles
    • Тюремная яма (Prison Pit)
    • Shade, The Changing Man
    • Kid Eternity
    Постапокалипсис101
    • Y: Последний мужчина (Y: The Last Man)
    • Sweet Tooth
    • Ходячие мертвецы (The Walking Dead)
    • Старик Логан (Old Man Logan)
    • Танкистка (Tank Girl)
    • Wasteland
    Франшизы111
    • Чужие (Aliens)
    • Звёздные войны (Star Wars)
    • Время приключений (Adventure Time)
    • Конан-варвар (Conan the Barbarian)
    • Светлячок/Серенити (Firefly/Serenity)
    Европейские комиксы121
    • Валериан (Valérian et Laureline)
    • Инкал (L’Incal)
    • Метабароны (La Caste des Méta-Barons)
    • Райская кукла (Sky Doll)
    • Реквием, рыцарь-вампир (Requiem Chevalier Vampire)
    • Никополь. Трилогия (La trilogie Nikopol)
    • Орда (The Horde)
    • Rork
    Манга133
    • Акира (Akira)
    • Призрак в доспехах (Ghost in the Shell)
    • Тетрадь смерти (Death Note)
    • Атака на титанов (Attack on Titan)
    • One-Punch Man
    • Blame!
    • Берсерк (Berserk)
    • Gantz
    • One Piece. Большой куш
    Российские комиксы147
    • Продукты 24
    • Победители невозможного
    • Экслибриум
    • Ниндзя Гаттер
    • Хакер
    • Доктор Люцид
    Кроссоверы155
    • Superman vs. The Amazing Spider-Man
    • Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles
    • Трансформеры против Джи Ай Джо (Transformers vs. G.I. Joe)
    • Арчи против хищника (Archie vs. Predator)

    Как создавался номер

    Денис Варков о работе над

    Самоизоляция в картинках: как создавался спецвыпуск «100 лучших фантастических комиксов»

     Денис Варков |  25.06.2020 |  395 143

    Денис Варков рассказывает, сколько в него вошло историй про «героев в трико» и какой могла быть обложка.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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