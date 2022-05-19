Короткий тизер «Трёх тысяч лет ожидания» от Джорджа Миллера

Джордж Миллер представил коротенький тизер своей следующей картины — «Три тысячи лет ожидания». Полный трейлер обещают позже на неделе.

Картина расскажет об исследовательнице Алисии Бинии, которая находит сосуд с джинном. Она его освобождает и тот предлагает исполнить три желания. Фильм основан на рассказе писательницы Антонии Байетт.

Главные роли исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

«Три тысячи лет ожидания» запланированы в мировой прокат 31 августа. Картину успела купить «Вольга», в российский прокат её выпустят позже.

Сейчас Миллер занимается приквелом «Безумного Макса: Дорога ярости», который расскажет про молодую Фуриосу.