Критикам понравилась «Добыча»: лучший «Хищник» после оригинального фильма

В сети появились первые рецензии на «Добычу» — приквел «Хищника», сюжет которого разворачивается за 300 лет до событий оригинальной картины.

Сейчас на Metacritic у фильма 69 баллов из 100 возможных. Большая часть критиков приняла ленту очень тепло.

The Wrap:

«Добыча» — великолепный фильм о монстрах, хитрый ревизионистский вестерн и просто отличная картина во вселенной «Хищника» для зрителей, которые не против небольшого количества фан-сервиса.

Collider:

Единственный реальный недостаток «Добычи» в том, что его будут показывать в стриминговом сервисе Hulu. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что этот фильм нужно смотреть на большом экране, чтобы по достоинству оценить один из лучших боевиков года и лучший фильм о Хищнике с момента выхода первой части.

Total Film:

Лучший ли это «Хищник» после версии с Арнольдом Шварценеггером? Несомненно. Лучший ли это «Хищника» в целом? Трудно сказать. Но поверьте, «Добыча» делает свою работу.

Variety:

Как триллер о нападении инопланетян «Добыча» компетентна и динамична, но едва ли может удивить. Но путешествие Нару придает фильму подобие эмоциональной связности, которой не хватает большинству картин про Хищника.

Премьера состоится 5 августа.