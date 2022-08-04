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    Критикам понравилась «Добыча»: лучший «Хищник» после оригинального фильма

    4 августа 2022
    04.08.2022
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    1 минута на чтение
    Критикам понравилась «Добыча»

    В сети появились первые рецензии на «Добычу» — приквел «Хищника», сюжет которого разворачивается за 300 лет до событий оригинальной картины.

    Сейчас на Metacritic у фильма 69 баллов из 100 возможных. Большая часть критиков приняла ленту очень тепло.

    The Wrap:

    «Добыча» — великолепный фильм о монстрах, хитрый ревизионистский вестерн и просто отличная картина во вселенной «Хищника» для зрителей, которые не против небольшого количества фан-сервиса.

    Collider:

    Единственный реальный недостаток «Добычи» в том, что его будут показывать в стриминговом сервисе Hulu. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что этот фильм нужно смотреть на большом экране, чтобы по достоинству оценить один из лучших боевиков года и лучший фильм о Хищнике с момента выхода первой части.

    Total Film:

    Лучший ли это «Хищник» после версии с Арнольдом Шварценеггером? Несомненно. Лучший ли это «Хищника» в целом? Трудно сказать. Но поверьте, «Добыча» делает свою работу.

    Variety:

    Как триллер о нападении инопланетян «Добыча» компетентна и динамична, но едва ли может удивить. Но путешествие Нару придает фильму подобие эмоциональной связности, которой не хватает большинству картин про Хищника.

    Премьера состоится 5 августа.

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