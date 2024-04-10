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    Критики называют Fallout от Amazon одной из лучших экранизаций игр

    10 апреля 2024
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    10.04.2024
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    1 минута на чтение
    Критики называют Fallout от Amazon одной из лучших экранизаций игр

    Примерно за день до выхода сериала Fallout от Amazon критики опубликовали свои рецензии.

    В целом журналисты приняли адаптацию тепло. На сайте Metacritic у нее на момент написания заметки 69 баллов из 100 возможных.

    The Daily Beast:

    Как и источник вдохновения, Fallout — монументальное достижение с точки зрения построения научно-фантастического мира. Шоу представляет ужасающее видение Соединенных Штатов, скрепленных немногим большим, чем изолентой и чудо-клеем, неослабевающий оптимизм и крайне жестокую беспощадность.

    IGN:

    Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными изюминками и вспышками ультра-насилия. Fallout с The Last of Us входит в число лучших экранизаций игр. Давние фанаты получат массу удовольствия благодаря безупречному дизайну и вниманию к деталями. <…> Это еще одна невероятная работа Джонатана Нолана и Лизы Джой, которая заслуживает высокую оценку.

    Variety:

    Причудливый, но крайне увлекательный Fallout не похож ни на что, что вы когда-либо видели. И поэтому вы не сможете оторваться от сериала

    Empire:

    Fallout расширяет идеи, заложенные в игры, что делает адаптацию достойной внимания как фанатов, так и незнакомых с франшизой людей. Это в равной степени смешной и кошмарный сериал.

    Collider:

    Fallout полностью охватывает историю и мир франшизы, но такие масштабы могут оттолкнуть новичков.

    Rolling Stone:

    Одного дело работать как сериал, а другое — как хороший сериал. И с последним у Fallout проблемы. В нем есть хорошие моменты. <…> Но создается впечатление, что сериал слишком старается привлечь ваше внимание, хотя многие идеи позаимствованы не из игр, а из других, более интересных фильмов и сериалов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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