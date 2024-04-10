Критики называют Fallout от Amazon одной из лучших экранизаций игр

Примерно за день до выхода сериала Fallout от Amazon критики опубликовали свои рецензии.

В целом журналисты приняли адаптацию тепло. На сайте Metacritic у нее на момент написания заметки 69 баллов из 100 возможных.

The Daily Beast:

Как и источник вдохновения, Fallout — монументальное достижение с точки зрения построения научно-фантастического мира. Шоу представляет ужасающее видение Соединенных Штатов, скрепленных немногим большим, чем изолентой и чудо-клеем, неослабевающий оптимизм и крайне жестокую беспощадность.

IGN:

Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными изюминками и вспышками ультра-насилия. Fallout с The Last of Us входит в число лучших экранизаций игр. Давние фанаты получат массу удовольствия благодаря безупречному дизайну и вниманию к деталями. <…> Это еще одна невероятная работа Джонатана Нолана и Лизы Джой, которая заслуживает высокую оценку.

Variety:

Причудливый, но крайне увлекательный Fallout не похож ни на что, что вы когда-либо видели. И поэтому вы не сможете оторваться от сериала

Empire:

Fallout расширяет идеи, заложенные в игры, что делает адаптацию достойной внимания как фанатов, так и незнакомых с франшизой людей. Это в равной степени смешной и кошмарный сериал.

Collider:

Fallout полностью охватывает историю и мир франшизы, но такие масштабы могут оттолкнуть новичков.

Rolling Stone: