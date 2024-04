Критики называют Fallout от Amazon одной из лучших экранизаций игр

Примерно за день до выхода сериала Fallout от Amazon критики опубликовали свои рецензии.

В целом журналисты приняли адаптацию тепло. На сайте Metacritic у нее на момент написания заметки 69 баллов из 100 возможных.

The Daily Beast:

IGN:

Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными изюминками и вспышками ультра-насилия. Fallout с The Last of Us входит в число лучших экранизаций игр. Давние фанаты получат массу удовольствия благодаря безупречному дизайну и вниманию к деталями. <…> Это еще одна невероятная работа Джонатана Нолана и Лизы Джой, которая заслуживает высокую оценку.