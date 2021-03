Недавно западной прессе удалось посмотреть режиссерскую версию «Лиги справедливости». Критики сходятся во мнении, что четырехчасовой фильм сильно превосходит оригинал, хотя история по смыслу осталась прежней.

А некоторым журналистам настолько понравилась картина Зака Снайдера, что посмотрели ее несколько раз.

#ZackSnydersJusticeLeague is a triumph. It probably won't win over anyone who's already made their mind up about Snyder, but even his biggest detractors will have to acknowledge that it's much better than the theatrical cut. #SnyderCut — Mark Cassidy (@RorMachine) March 14, 2021

«Лига справедливости» Зака Снайдера — это триумф. Вряд ли это переубедит тех, кто уже все решил для себя. Но даже противники фильма должны будут признать, что эта версия лучше театральной.

So, I guess I'm allowed to share my reaction to #ZackSnydersJusticeLeague. Folks, this is the superhero movie event of the decade. It's a completely different beast, and absolutely epic on every level. @ray8fisher steals the show as #Cyborg — SO good. #JusticeLeague #SnyderCut pic.twitter.com/zeIUoXJQec — Josh Wilding (@Josh_Wilding) March 14, 2021

Полагаю, я могу поделиться мыслями о «Снайдеркате». Ребята, это фильм-событие десятилетия в супергероике. Это совершенно другой зверь, и невероятно зрелищный на всех уровнях. Главная звезда — Рэй Фишер в образе Киборга. Он чертовски хорош.

#ZackSnydersJusticeLeague is infinitely better than the theatrical cut & BvS:UE, it’s the definition of a legit superhero blockbuster. The plot is near identical, with the extra length adding much better character development, action & ridiculously high stakes to the finale. -> pic.twitter.com/0OP2FXvVkj — Rohan Patel (@KingPatel7) March 14, 2021

Режиссерская версия «Лиги справедливости» бесконечно лучше театральной и «Бэтмена против Супермена». Это настоящий супергеройский блокбастер. Сюжет очень близок к оригиналу, но дополнительный хронометраж добавляет глубины персонажам, экшена и повышает ставки в финале.

https://twitter.com/elmayimbe/status/1371192684610789376?s=20

«Снайдеркат» реально существуют. Я посмотрел его ТРИЖДЫ, и он НЕРЕАЛЬНО КРУТ! Каждый раз я был в восторге и шоке от того, насколько все хорошо в нем работает! Море экшена, идеальное повествование и потрясающий саундтрек Junkie XL.

I saw #ZackSnydersJusticeLeague and I have no words. It’s everything I could ever want from the DCEU’s Justice League and is the perfect companion to Man of Steel and Batman V Superman. You’re gonna love it. — Nathaniel Brail (@NateBrail) March 14, 2021

Посмотрел «Лигу справедливости» Зака Снайдера, и у меня нет слов. Я получил все, что хотел от «Лиги справедливости». Это идеальная смесь «Человека из стали» и «Бэтмена против Супермена». Вам обязательно понравится фильм.

Despite having mixed feelings about his previous DC films, #ZackSnydersJusticeLeague has completely won me over. The movie is downright awesome, and it’s the most operatic superhero film ever made. As grand as the set pieces are… pic.twitter.com/2C8zNLEJGc — Brian Davids (@PickYourBrian) March 14, 2021

Несмотря на смешанные впечатления от предыдущих фильмов DC, «Лига справедливости» Зака Снайдера меня покорила. Фильм просто потрясный, и это самая оперная картина про супергероев из всех существующих.

#ZackSnydersJusticeLeague is the stronger cut by far. Yes, it's long, but for most of that 4-hour running time, the material has purpose. The 2017 cut got away with the characters coming together simply because it was a superhero team-up movie … — Perri Nemiroff (@PNemiroff) March 14, 2021

«Снайдеркат» однозначно мощнее. Да, фильм длинный, но такой хронометраж имеет смысл. Версии 2017 года сошло с рук, когда герои собрались вместе просто потому, что это супергеройское кино.

I watched (multiple times) #ZackSnydersJusticeLeague! The movie is EPIC. The characters just matter more. They have purpose and emotion. The villains are intimidating. Cinematography is beautiful. It's EXCITING! It's hard to believe anyone thought this story should be canned. pic.twitter.com/V7Au2gt6c5 — BD (@BrandonDavisBD) March 14, 2021

Посмотрел несколько раз «Лигу справедливости» Зака Снайдера. Фильм ЭПИЧНЫЙ. Персонажи теперь стали важнее. У них появились цель и эмоции. Злодеи стали устрашающими. Кинематография прекрасна. Фильм УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ. Сложно поверить, что кто-то хотел «законсервировать» эту историю.

Напомним, фильм выйдет 18 марта. В России его можно будет посмотреть в «КиноПоиск HD» по подписке.