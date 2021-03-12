СМИ: Кирси Клемонс вернется к роли Айрис во «Флэше»

Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что Кирси Клемонс вновь сыграет Айрис Уэйст во «Флэше» Энди Мускетти.

Изначально актриса должна была предстать в образе возлюбленной Барри Аллена в «Лиге справедливости» 2017 года, однако по неизвестным причинам ее роль вырезали из фильма. Впрочем, Зак Снайдер вернет героиню в режиссерской версии картины.

Обновленная «Лиги справедливости» выйдет 18 марта — в России кинокомикс можно будет посмотреть в «КиноПоиск HD».

А премьера «Флэша» запланирована на 4 ноября 2022 года.