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    Новости

    СМИ: Кирси Клемонс вернется к роли Айрис во «Флэше»

    12 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    12.03.2021
    201
    0 минут на чтение
    СМИ: Кирси Клемонс вернется к роли Айрис во «Флэше»

    Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что Кирси Клемонс вновь сыграет Айрис Уэйст во «Флэше» Энди Мускетти.

    Изначально актриса должна была предстать в образе возлюбленной Барри Аллена в «Лиге справедливости» 2017 года, однако по неизвестным причинам ее роль вырезали из фильма. Впрочем, Зак Снайдер вернет героиню в режиссерской версии картины.

    Обновленная «Лиги справедливости» выйдет 18 марта — в России кинокомикс можно будет посмотреть в «КиноПоиск HD».

    А премьера «Флэша» запланирована на 4 ноября 2022 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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