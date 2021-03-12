СМИ: Кирси Клемонс вернется к роли Айрис во «Флэше»

Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что Кирси Клемонс вновь сыграет Айрис Уэйст во «Флэше» Энди Мускетти.
Изначально актриса должна была предстать в образе возлюбленной Барри Аллена в «Лиге справедливости» 2017 года, однако по неизвестным причинам ее роль вырезали из фильма. Впрочем, Зак Снайдер вернет героиню в режиссерской версии картины.
Обновленная «Лиги справедливости» выйдет 18 марта — в России кинокомикс можно будет посмотреть в «КиноПоиск HD».
А премьера «Флэша» запланирована на 4 ноября 2022 года.
Читайте также
Слух: Николас Кейдж сыграет Супермена в фильме про Флэша
Дмитрий Кинский | 21.09.2020
И другие подробности о картине.
Слух: авторы «Флэша» хотят добавить в фильм Чудо-женщину
Дмитрий Кинский | 08.10.2020
Фильм выйдет в конце 2022 года.
Рэй Фишер заявил, что не вернётся к роли Киборга в фильме «Флэш»
Кот-император | 14.01.2021
Актёр по-прежнему считает главу DC Films лжецом, с которым не собирается работать.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.