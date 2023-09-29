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    «Кто ты, черт подери, такой?!» — первый тизер ремейка «Токсичного мстителя»

    29 сентября 2023
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    29.09.2023
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    0 минут на чтение
    «Кто ты, черт подери, такой?!» — первый тизер ремейка «Токсичного мстителя»

    Издание IGN поделилось первым тизер-трейлером перезапуска супергеройской черной комедии «Токсичный мститель».

    Режиссером выступает Мэйкон Блэр, работавший над триллером «Придержи тьму». А главную роль исполняет Питер Динклейдж. Помимо него в фильме сыграли Джейкоб Тремблей, Элайджа Вуд и Кевин Бэйкон.

    В центре сюжета уборщик, который падает в яму с токсичными отходами и превращается в уродливого монстра, что намеревается творить добро и… отомстить всем своим обидчикам.

    Даты выхода пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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