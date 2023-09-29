«Кто ты, черт подери, такой?!» — первый тизер ремейка «Токсичного мстителя»

Издание IGN поделилось первым тизер-трейлером перезапуска супергеройской черной комедии «Токсичный мститель».
Режиссером выступает Мэйкон Блэр, работавший над триллером «Придержи тьму». А главную роль исполняет Питер Динклейдж. Помимо него в фильме сыграли Джейкоб Тремблей, Элайджа Вуд и Кевин Бэйкон.
В центре сюжета уборщик, который падает в яму с токсичными отходами и превращается в уродливого монстра, что намеревается творить добро и… отомстить всем своим обидчикам.
Даты выхода пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.