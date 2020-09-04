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    Новости

    Лана Вачовски хотела, чтобы Хьюго Уивинг снялся в «Матрице 4»

    4 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    04.09.2020
    1665
    1 минута на чтение
    У Хьюго Уивинга почти получилось сняться в «Матрице 4»

    Хьюго Уивинг в начале 2020 года признался, что не вернется к роли агента Смита в «Матрице 4» из-за конфликта расписаний. А теперь он подробнее рассказал, почему так вышло.

    Изначально Лана Вачовски хотела, чтобы он снялся в новом фильме.

    Лана Вачовски позвонила мне в начале прошлого года. Я работал вместе с Вачовски пять раз — над тремя «Матрицами», «V значит Вендетта» и «Облачным атласом». Мы общаемся на протяжении многих лет. Так что да, Лана очень хотела, чтобы я принял участие в новой «Матрице».

    Актер согласился, но ему нужно было работать в Национальном театре в Лондоне с ноября по апрель. А Лана хотела, чтобы сцены с Уивингом сняли с февраля по май.

    Я думал, что мы могли бы снять сцены со мной в мае, июне и июле. <…> Мы почти во всем разобрались, согласовали даты — все было хорошо. Но потом Лана поняла, что так не получится. Так закончились наши переговоры.

    Исходя из сказанного, агент Смит должен был сыграть важную роль в картине. Не исключено, что авторы просто заменят Хьюго на другого актера.

    По словам Уивинга, ему обидно, что все так вышло. Тем не менее он с нетерпением ждет новый фильм. А еще он скучает по Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс.

    «Матрица 4» выйдет 1 апреля 2022 года.

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     Дмитрий Кинский |  18.08.2020

    Фильм выйдет 1 апреля 2022 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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