Съемки «Матрицы 4» в Берлине возобновились спустя 5 месяцев

Журналисты Deadline рассказали, что авторы «Матрицы 4» продолжили съемки картины в Берлине после 5-месячного перерыва на фоне пандемии коронавируса.
Информацию в одном из интервью подтвердил Киану Ривз, который вернулся к роли Нео. По его словам, меры предосторожности не мешают работе над картиной. К тому же команда не потеряла ритм производства благодаря организованности.
"We're scrappy!" Keanu Reeves returned to playing Neo this summer on the Berlin set of "The Matrix 4." He says producers have "thoughtful, effective protocols in place" to keep cast and crew safe. Reeves spoke while promoting @BillandTed3. pic.twitter.com/RtTsLOsyGP
— AP Entertainment (@APEntertainment) August 16, 2020
Изначально новая «Матрица» должна была выйти 21 мая 2021 года, однако премьеру отложили до 1 апреля 2022-го.
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