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    Новости

    Съемки «Матрицы 4» в Берлине возобновились спустя 5 месяцев

    18 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    18.08.2020
    3633
    0 минут на чтение
    Съемки «Матрицы 4» в Берлине возобновились спустя 5 месяцев

    Журналисты Deadline рассказали, что авторы «Матрицы 4» продолжили съемки картины в Берлине после 5-месячного перерыва на фоне пандемии коронавируса.

    Информацию в одном из интервью подтвердил Киану Ривз, который вернулся к роли Нео. По его словам, меры предосторожности не мешают работе над картиной. К тому же команда не потеряла ритм производства благодаря организованности.

    Изначально новая «Матрица» должна была выйти 21 мая 2021 года, однако премьеру отложили до 1 апреля 2022-го.

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     Дмитрий Кинский |  19.02.2020

    Собрали фотографии и ролики со съемок «Матрицы 4» в Сан-Франциско.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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