Сейчас в Сан-Франциско в самом разгаре съемки новой «Матрицы», поэтому в интернете регулярно появляются фотографии и даже ролики с Киану Ривзом. Особенно их много стало за последнюю неделю, поэтому мы решили собрать самые интересные из них в одном материале.

Видео, в котором протагонист, как в былые времена, прыгает с небоскреба в паре с какой-то девушкой (не исключено, что это Тринити), вы уже наверняка видели. Видимо, таким образом Нео планирует вернуть свои силы.

На этом фото можно получше разглядеть персонажей.

Любопытно, что улица, где снимали эту сцену, сейчас называется в честь напарницы Нео — Тринити.

An appropriately named street to catch a #matrix4 stunt being filmed this afternoon. Is that Neo in the cape? Need a pair of binoculars, but great timing for my drink run. 🎥 rboekweg pic.twitter.com/Nmng4n6X7s — Keanuital (@Keanuital) February 15, 2020

Есть и другой ролик, в котором Киану Ривз в полном одиночестве пересекает уже ночную улицу.

Another #KeanuReeves sighting in San Francisco! The movie star is in the Bay Area filming #Matrix4. https://t.co/fiuAyUz5Qi pic.twitter.com/Rm5WEOqbj2 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 18, 2020



А совсем недавно жители Сан-Франциско увидели совместную поездку Киану Ривза и Керри-Энн Мосс на мотоцикле.

My mom’s friend who lives in San Francisco shot this video of #Matrix4 filming the other night! pic.twitter.com/mFo64M4Vtx — Yossi — High School Graduate (@MEGAMOUW) February 16, 2020

Разумеется, прохожие сделали массу кадров этой поездки. На них можно увидеть не только главных героев, но и Лану Вачовски со съемочной группой.

Еще одно занимательное видео, в котором Нео и Тринити сопровождают еще несколько автомобилей. Интересно, кто их ведет?

Some more footage of #keanureeves on set of #Matrix4 in downtown SF pic.twitter.com/aVM1v4qQei — C Park (@17parkc) February 16, 2020

Также в поле зрения попал дублер Киану Ривза.

Напоследок держите крайне необычные фото Киану Ривза в халате, плаще и тапочках. В таком виде актер очень похож на джедая, не находите?