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    Новости

    Лауреаты премии Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2022

    22 июня 2022
    22.06.2022
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    Лауреаты премии Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2022

    21 июня организаторы литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких объявили лауреатов на официальной церемонии в Пулковской обсерватории. Из списка финалистов (по трое в каждой номинации) судьи выбрали по одному победителю.

    В номинации «Проза» победил Андрей Столяров с повестью «Продолженное настоящее» (выходила в сборнике «Футуроцид. Продолженное настоящее»).

    В номинации «Критика, публицистика» победил Владимир Березин со сборником статей и эссе «Необычайное» (книга вышла в нонфикшен-серии «Лезвие бритвы»).

    Согласно замыслу Бориса Натановича Стругацкого, премия вручается за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

    В этом году в состав жюри вошли писатель и журналист Дмитрий Быков, литературный критик Василий Владимирский, писательница и переводчица Юлия Зонис, писатель и журналист Антон Первушин и другие.

    Лауреаты премии Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2022 1

    Андрей Столяров / Фото: Василий Владимирский

    Лауреаты премии Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2022 2

    Владимир Березин / Фото: Василий Владимирский

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