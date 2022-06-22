Лауреаты премии Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2022

21 июня организаторы литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких объявили лауреатов на официальной церемонии в Пулковской обсерватории. Из списка финалистов (по трое в каждой номинации) судьи выбрали по одному победителю.

В номинации «Проза» победил Андрей Столяров с повестью «Продолженное настоящее» (выходила в сборнике «Футуроцид. Продолженное настоящее»).

В номинации «Критика, публицистика» победил Владимир Березин со сборником статей и эссе «Необычайное» (книга вышла в нонфикшен-серии «Лезвие бритвы»).

Согласно замыслу Бориса Натановича Стругацкого, премия вручается за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

В этом году в состав жюри вошли писатель и журналист Дмитрий Быков, литературный критик Василий Владимирский, писательница и переводчица Юлия Зонис, писатель и журналист Антон Первушин и другие.