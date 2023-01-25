Лучшие фильмы, сериалы и аниме 2022 года по версии Хидео Кодзимы

Создатель Death Stranding Хидео Кодзима поделился в твиттере своими любимыми фильмами, сериалами и аниме в 2022 году.
Всего в списке 12 тайтлов, которые японский разработчик расположил в порядке ознакомления.
- «Худший человек на свете»;
- «Топ Ган: Маверик»;
- «RRR: Рядом ревет революция»;
- «Нет»;
- «Маленькая мама»;
- The Velvet Queen;
- «Ноябрь»;
- «На Западном фронте без перемен»;
- «Аватар: Путь воды»;
- «Треугольник печали»;
- «Разделение»;
- «Пиноккио» Гильермо дель Торо;
- Cyberpunk: Edgerunners;
- «План 75»;
- «Предложение»;
- Lycoris Recoil;
- «Мужчина».
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Редактор
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