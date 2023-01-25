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    Новости

    Лучшие фильмы, сериалы и аниме 2022 года по версии Хидео Кодзимы

    25 января 2023
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    25.01.2023
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    0 минут на чтение
    Лучшие фильмы, сериалы и аниме 2022 года по версии Хидео Кодзимы

    Создатель Death Stranding Хидео Кодзима поделился в твиттере своими любимыми фильмами, сериалами и аниме в 2022 году.

    Всего в списке 12 тайтлов, которые японский разработчик расположил в порядке ознакомления.

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