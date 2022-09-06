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    Кино | Обзоры кино
    #инопланетяне #обзор фильма #хоррор и ужасы

    Фильм «Нет»: пост-ужасы о ковбоях против пришельцев

    6 сентября 2022
    06.09.2022
    15453
    6 минут на чтение
    #инопланетяне #обзор фильма #хоррор и ужасы
    Фильм «Нет»: пост-ужасы о ковбоях против пришельцев 8

    Семейство Хэйвудов содержит ранчо, на котором дрессирует лошадей для съёмок в фильмах и рекламе. Хэйвуды — единственные в мире чернокожие поставщики звёздных коней, к тому же потомки знаменитого жокея с хронофотографий Эдварда Мейбриджа. Глава семьи погибает от трагической случайности — упавшей с неба монетки, и его дети, О Джей и Эмеральд, с грехом пополам пытаются вести бизнес сами. Выясняется, что случайности не случайны: в облаках скрывается что-то необъяснимое, и над героями в прямом смысле нависла смертельная опасность.

    Nope

    Жанр: ужасы, фантастика, триллер
    Режиссёр: Джордан Пил
    В ролях: Дэниел Калуя, Кеке Палмер, Брэндон Переа, Стивен Ян, Майкл Уинкотт
    Премьерный показ: 18 июля 2022 года (американский прокат), 25 августа — выход в цифре
    Продолжительность: 130 минут
    Похоже на: «Близкие контакты третьей степени», «Челюсти», «Знаки», «Дрожь земли», другие фильмы Джордана Пила

    Новый фильм Джордана Пила «Нет» врывается в жанр научной фантастики и рассказывает на первый взгляд старую добрую историю о злых инопланетянах. Но чем дольше и внимательнее смотришь этот фильм, тем больше начинаешь видеть. 

    Пил — один из ярчайших представителей жанра постхоррора, или «возвышенного хоррора» (elevated horror). Благодаря Пилу и его не менее талантливым коллегам (Ари Астеру и Роберту Эггерсу) фильмы ужасов, которые было принято считать «низким жанром», встали с колен и гордо расправили плечи. Теперь это не просто источник адреналина, но и ироничные социальные высказывания с нотками артхауса. 

    Предыдущие фильмы Пила, «Прочь» и «Мы», разделили зрителей на два лагеря. Одни с удовольствием погружались в изобретательные истории и искали в них новые слои, смыслы, отсылки и цитаты, благо этого там хватало с лихвой. Других, напротив, раздражала такая насыщенность — чтобы просто смотреть кино и получать от него удовольствие, не нужно иметь степень по социологии и разбираться в тонкостях культуры и истории. Фильм «Нет» с переменным успехом пытается примирить первых и вторых. В нём логичный и простой сюжет, и его можно смотреть как обычный летний фантастический блокбастер. Но стоит чуть-чуть присмотреться, и он охотно раскроет зрителю свою истинную форму.

    Фильм «Нет»: пост-ужасы о ковбоях против пришельцев

    Похожая трансформация происходит и с восприятием главной угрозы фильма. На первый взгляд это традиционные пришельцы — на них намекала рекламная кампания «Нет», да и промокадры демонстрируют доверчивому зрителю самую обыкновенную летающую тарелку. Но в фильмах Пила всё не может быть так просто, и совы всегда не то, чем кажутся. 

    Главные герои тоже поначалу попадают в эту ловушку. Семейный бизнес Хэйвудов по дрессуре киношных лошадей трещит по швам — в цифровую эпоху проще заменить проблемное в съёмках животное на CGI-модель. Чтобы оставаться на плаву, О Джею (Дэниел Калуя) приходится продавать отцовских коней Рики Джупу (Стивен Ян), бывшей звезде ситкомов и владельцу парка в стиле Дикого Запада. В одну прекрасную ночь О Джей видит в небе над своим ранчо летающую тарелку. Днём она маскируется под облако, которое висит на одном месте уже полгода. Предприимчивой Эм (Кеке Палмер) приходит в голову монетизировать «плохое чудо», сняв его на видео, ведь за доказательства внеземной жизни обещают неплохие деньги и славу. Герои нанимают знаменитого кинооператора Энтлерса Холста (Майкл Уинкотт), чтобы тот заснял тарелку как надо.

    Фильм «Нет»: пост-ужасы о ковбоях против пришельцев 1

    Со слов режиссёра, источниками вдохновения для него стали фильмы Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени», «Парк юрского периода» и «Челюсти». Уважение к классике видно невооружённым глазом — например, пришельцы традиционно отключают рядом с собой всю электронику. Джордан Пил неожиданно показывает себя и как поклонник аниме. Если оммаж «Акире» с разворотом мотоцикла — всего лишь эффектная деталь, то отсылка к «Евангелиону» куда весомее, и раскрыть её было бы непростительным спойлером. Ковбойские шляпы и прочие элементы эстетики Дикого Запада здесь тоже не просто декорации. В финальном акте кино трансформируется в настоящий вестерн с присущими жанру тропами, ракурсами и поступками героев.

    К источникам вдохновения стоит добавить и работы Альфреда Хичкока, признанного мастера саспенса. Фильм не заставляет пить сердечные капли и почти не пугает скримерами, но благодаря изобретательным киноприёмам с самого начала обволакивает густейшей атмосферой дискомфорта, ирреальности и дезориентации. В нём есть несколько страшных и неуютных сцен, которые надолго останутся в памяти. Например, эпизод из прошлого Джупа, когда шимпанзе устраивает бойню на съёмках, — пожалуй, самый жуткий в фильмах Пила. Эта сцена вдохновлена реальной историей 2009 года, когда актёр-шимпанзе изуродовал женщину. 

    При всей своей жути фильм периодически выдаёт смешные шутки и ситуации, в нужные моменты сбрасывая напряжение, — здесь заметно прошлое Пила как комика. Режиссёр насыщает фильм библейскими отсылками (куда же без них), отдаёт дань уважения истории кинематографа, поднимает вопрос о месте чернокожих в массовой культуре, деликатно обсуждает проблемы отцов и детей. Пил не изменил себе и добавил в фильм всё, что только мог добавить.

    Фильм «Нет»: пост-ужасы о ковбоях против пришельцев 2

    Рефлексия на тему природы зрелищ — главное двойное дно фильма. Постоянно меняя местами объект и субъект наблюдения (герои смотрят на НЛО, НЛО смотрит на героев), режиссёр размышляет о том, что зрелище может быть губительным как для наблюдателя, так и для создателя. Пил, как и многие его предшественники, эффектно рисует метафору шоу-бизнеса, который рано или поздно прожуёт и выплюнет любого. Мы, зрители, не способны оторвать взгляд от «плохих чудес», даже когда они грозят нам навредить, а творцы в стремлении дать желаемое голодной толпе могут пасть жертвами амбиций. Развивая эту тему, Пил периодически увлекается и подходит к опасной грани, когда зритель начинает скучать. Затянутость — один из главных недостатков фильма, который может многих отпугнуть.

    Фильмы Пила, как обезьяна из бородатого анекдота, не только умные, но и красивые. Режиссёр внимателен к деталям и падок на броские образы. Любой, кто смотрел «Прочь», помнит о чашке и оленьих рогах, каждый зритель «Мы» — о кроликах и ножницах, здесь же в лучших традициях сюрреализма Пила символами стали скачущая лошадь, балансирующая на пятке теннисная туфля и разноцветные аэромены — надувные танцующие рекламные фигуры. Для создания Джинсовки (герои дают НЛО кличку лошади, в контексте это очень трогательная деталь) использовалось сочетание практических эффектов и компьютерной графики — получилась одна из самых простых и в то же время впечатляющих летающих тарелок в истории кино. 

    Но основные лавры за потрясающую картинку, конечно, уходят оператору Хойте Ван Хойтема, который ранее работал с Ноланом над фильмами «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод». Его стараниями «Нет» получился достойным просмотра на большом киноэкране. К слову, снимал он на плёночные камеры IMAX, и это первый в истории фильм ужасов, сделанный таким образом. С такой же камерой работал и персонаж-оператор в фильме — Ван Хойтема для полноты образа даже одолжил актёру свой артистический чёрный шарф. Для ночных сцен оператор использовал хитрый приём — на самом деле фильм снят днём, но благодаря параллельной съёмке на инфракрасную камеру можно было в любой момент объединить две плёнки и «затемнить» нужные фрагменты. Что до звукового дизайна, то здесь картина тоже держит планку и выходит на уровень «Прибытия» Дени Вильнёва. 

    Фильм «Нет»: пост-ужасы о ковбоях против пришельцев 3

    На пользу фильму идёт и то, что персонажи на экране живые и человечные. Они делают ровно то, чего от них ожидаешь. О Джей, чьё имя веселит даже героев фильма, — флегматичный интроверт со сложностями в общении. Калуя, несомненно талантливый актёр, отлично передаёт его эмоции своим знаменитым взглядом «в душу». Поначалу кажется, что играть ему здесь особенно нечего, но перед лицом опасности стеснительный тихий герой раскрывается и демонстрирует свои лучшие качества. Эм в исполнении Кеке Палмер, бойкая и деятельная, вышла не менее объёмным персонажем, который хочет от жизни большего. Не подкачали и остальные герои — симпатию вызывает и жертва своего телевизионного прошлого Джуп, и помогающий Хэйвудам гик Энджел, и слегка карикатурный, но в целом приятный Холст — гениальный оператор.

    «Возвышенные хорроры», подобные фильму «Нет», любят многие зрители и расцеловывают критики. Шутка ли, первая картина Пила «Прочь» получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Такое признание одновременно развязывает руки и добавляет ответственности. Можно свободно экспериментировать с содержанием, формой и бюджетами, но при этом ожидания взлетают до небес. И оттуда, с небес, они могут в любой момент обрушиться на чересчур смелого автора и уничтожить его, о чём и предупреждает фильм «Нет». Надеемся, в дальнейшем Джордан Пил удержит планку качества и не задохнётся под тяжестью собственного таланта.

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