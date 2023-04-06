Бюро магических услуг: городское фэнтези в атмосфере Лондона

«Бюро магических услуг» — экранизация романа Тома Холта «Переносная дверь» (в оригинале фильм так и называется — The Portable Door). Холт — писатель плодовитый и разноплановый. Под собственным именем он публикует в основном легкомысленные и юмористические вещи, а вот под псевдонимом К. Дж. Паркер — куда более серьёзные, порой откровенно мрачные романы, объединяет которые только принадлежность к жанру фэнтези. Одно из произведений Паркера вышло в конце 2022 года: книга «Шестнадцать способов защиты при осаде».

«Переносная дверь» — первая книга цикла «Дж. В Уэллс и Ко». Это юмористическое городское фэнтези, его действие разворачивается в альтернативном современном Лондоне, в котором существует магия. На сегодняшний день цикл состоит из семи книг, но на русский переведена только одна, да и та вышла аж в 2006 году.

Пол Карпентер — молодой и симпатичный неудачник. Он живёт в Лондоне и снимает крохотную квартиру на пару с другим таким же неудачником. Денег у приятелей нет, и они уже задолжали аренду за пару месяцев. Если Пол быстро не найдёт работу, в скором времени он рискует оказаться без крыши над головой.

В день, когда Пол собирается на собеседование на крайне важную и сложную позицию бариста в кофейне, у него с самого утра всё валится из рук: будильник не звенит, тостер разваливается на части, а шнурки на ботинках рвутся сразу в двух местах. Он едва не опаздывает на собеседование, а в самый ответственный момент непонятно откуда взявшийся щенок ворует его шарф и исчезает в лондонских переулках.

Погнавшись за щенком, Пол ненароком попадает на собеседование в крупную организацию «Дж. У. Уэллс и Ко» — «самую инновационную компанию в мире». Несмотря на то что юноша заваливает собеседование, ему предлагают оплачиваемую стажировку. Первое время Пол лишь перекладывает бумажки да неудачно флиртует со своей коллегой Софи. Но вскоре он начинает понимать две вещи: во-первых, его контора оказывает населению услуги явно магического характера, а во-вторых, у Пола к этому делу талант. И вскоре уже сам владелец фирмы, мистер Уэллс, просит Пола отыскать для него неуловимую «переносную» дверь, способную открывать порталы в совершенно любое место по выбору открывающего.

В течение первой трети фильм напоминает типичную комедию о страданиях офисного планктона с лёгкой примесью интриг и магических штучек. Сюжет ставит зрителей и персонажей в одинаковое положение: ни те, ни другие понятия не имеют, что вообще происходит. Правда, даже самые невнимательные зрители врубаются в происходящее быстрее главного героя: реакция и смекалка Пола работают со скоростью легендарного ленивца Блица из «Зверополиса». Впрочем, если бы Пол был умнее и образованнее, он бы наверняка сообразил, что к чему, куда раньше — ведь название магической фирмы Холт позаимствовал из комической оперы Гилберта и Салливана «Чародей». Но не стоит слишком многого ожидать от человека, который на вопрос «Что вам больше всего нравится в творчестве Чехова?» отвечает «Фраза „Курс проложен, капитан“».

В основном фильм следует тексту книги, но многие сюжетные линии здесь упрощены, а отдельные повороты сюжета и вовсе выброшены. Из-за этого до некоторых объясняемых в тексте моментов приходится додумываться самостоятельно, а другие вопросы, например почему Уэллс был так уверен в магических талантах Карпентера, так и не находят ответа, хотя в первоисточнике всё прописано довольно чётко.

Зато фильм унаследовал от первоисточника его главный недостаток — излишне затянутый первый акт со слишком большим акцентом на экспозиции. Ближе к середине действие ускоряется, в повествовании появляется какая-никакая интрига, но в целом вся суматоха вокруг двери так и не окупается, мотивы главных злодеев подаются скомкано, а концовка разрешается слишком буднично. И ведь в фильме есть интересные идеи типа операции «Мелкий шрифт», но им уделяется слишком мало внимания.

Впрочем, фильм держится на плаву, в основном благодаря отличному актёрскому составу. Между исполнителями главных ролей появляется неплохая экранная химия, но их взаимоотношения полностью меркнут на фоне игры двух тяжеловесов — Сэма Нила и Кристофа Вальца. Нил явно наслаждается каждой секундой пребывания в образе мерзкого и щепетильного менеджера Денниса Таннера, но главная находка создателей — это Вальц. Звезда «Бесславных ублюдков» и «Джанго» играет сразу двух персонажей — нынешнего владельца магической фирмы Хамфри Уэллса и его давным-давно исчезнувшего отца-основателя. Это позволяет актеру показать все грани своего таланта и сыграть как очередного злодея с маниакальной фиксацией на чём-то конкретном, так и откровенно комедийного персонажа.

Правда, на фоне Нила с Вальцем несколько меркнут другие второстепенные персонажи, а ведь среди них также хватает ярких личностей. Взять хотя бы графиню Джуди Кастель Бьянко, сыгранную Мирандой Отто, наиболее известной по роли Эовин во «Властелине колец».

«Бюро магических услуг» по большей части снимали в Австралии с австралийской съёмочной группой и с австралийскими актёрами. Однако авторам удалось очень чётко передать атмосферу Лондона — города, где даже коренные жители порой не могут позволить себе жилья дороже снятой на двоих однокомнатной квартиры, а главная мечта любого представителя офисного планктона — отдых на безлюдном морском берегу.

Отдельно на атмосферу фильма работают спецэффекты, созданные при участии легендарной компании Джима Хенсона, специализирующейся на куклах, — её мастера создавали спецэффекты для «Лабиринта», «Тёмного кристалла», «Маппетов» и «Улицы Сезам».

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«Бюро магических услуг» — добротное, но не идеальное фэнтези, напоминающее микс из «Гарри Поттера», Терри Пратчетта, «Доктора Кто», «Никогде» Нила Геймана и цикла «Прачечная» Чарльза Стросса. Отличный актёрский состав, уютная атмосфера и классический британский юмор компенсируют не самый удачный сюжет и излишне затянутую экспозицию. И в любом случае это лучшая история о полотенце со времён «Автостопом по галактике». Тук-тук!