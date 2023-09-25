«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки выйдет 7 декабря

Кинопрокатчик «Русский репортаж» назвал точную дату выхода аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки в России — 7 декабря 2023 года.

Прежде компания говорила, что картина именитого японского режиссера появится в российском прокате в ноябре.

Напомним, в основу фильма частично легла детская книга «Как поживаешь?» Ёсино Гэндзабуро. По сюжету мальчик по имени Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в царство живых и мертвых, где смерть приходит к концу, а жизнь обретает новое начало.

Что интересно, студия Ghibli начала делиться промо-материалами аниме вроде кадров и трейлером лишь спустя полтора месяца после японской премьеры.

Изначально предполагалось, что «Мальчик и птица» будет последним фильмом Хаяо Миядзаки, но постановщик продолжит работать над будущими аниме-картинами Ghibli.