Возможно, «Мальчик и птица» будет не последним фильмом Хаяо Миядзаки

Вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиока на международном кинофестивале в Торонто рассказал, что Хаяо Миядзаки все-таки продолжит работать над будущими аниме-картинами.

По его словам, именитый японский режиссер уже приходит в офис со своими новыми идеям для потенциальных фильмов.

Ранее Хаяо Миядзаки неоднократно говорил, что «Мальчик и птица» (или «Как поживаешь?» в альтернативном переводе) станет для него последней лентой.

При этом постановщик сам еще не подтвердил, что будет снимать другие фильмы.

«Мальчик и птица», кстати, выйдет в российском прокате в ноябре — точной даты пока нет.