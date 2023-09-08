Возможно, «Мальчик и птица» будет не последним фильмом Хаяо Миядзаки

Вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиока на международном кинофестивале в Торонто рассказал, что Хаяо Миядзаки все-таки продолжит работать над будущими аниме-картинами.
По его словам, именитый японский режиссер уже приходит в офис со своими новыми идеям для потенциальных фильмов.
Ранее Хаяо Миядзаки неоднократно говорил, что «Мальчик и птица» (или «Как поживаешь?» в альтернативном переводе) станет для него последней лентой.
При этом постановщик сам еще не подтвердил, что будет снимать другие фильмы.
«Мальчик и птица», кстати, выйдет в российском прокате в ноябре — точной даты пока нет.
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