Мальчик, который не выжил: из «ЛитРеса» и MyBook уберут «Гарри Поттера»

Сервисы «ЛитРес» и MyBook объявили, что после 8 апреля из цифровых магазинов уберут книги о Гарри Поттере.
Это требования правообладателя, на которое магазины не могут повлиять.
Если вы уже купили «Гарри Поттера» в «ЛитРесе», то книги не исчезнут из вашей библиотеки. Что касается MyBook, то книги будут доступны в течение месяца, если вы их уже начали читать.
Как обстоят дела с физическими копиями «Гарри Поттера», неизвестно.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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