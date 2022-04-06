Мальчик, который не выжил: из «ЛитРеса» и MyBook уберут «Гарри Поттера»

Сервисы «ЛитРес» и MyBook объявили, что после 8 апреля из цифровых магазинов уберут книги о Гарри Поттере.

Это требования правообладателя, на которое магазины не могут повлиять.

Если вы уже купили «Гарри Поттера» в «ЛитРесе», то книги не исчезнут из вашей библиотеки. Что касается MyBook, то книги будут доступны в течение месяца, если вы их уже начали читать.

Как обстоят дела с физическими копиями «Гарри Поттера», неизвестно.