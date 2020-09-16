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    «Мандалорец»: девушку в капюшоне сыграла актриса и рэстлер Саша Бэнкс

    16 сентября 2020
    Кот-император
    16.09.2020
    776
    0 минут на чтение

    После выхода первого трейлера второго сезона «Мандалорца» поклонники саги начали обсуждать в соцсетях таинственную героиню в капюшоне, которую показывают на несколько секунд. Согласно информации в СМИ, во втором сезоне должна появиться бывшая падаванка Энакина Скайуокера Асока Тано, которая фигурировала в мультсериалах. Предположительно её играет Розарио Доусон.

    Некоторые фанаты сперва посчитали, что в кадре нам показали именно Доусон. Просто Асоку так замаскировали, чтобы шибко не спойлерить. К подобному приёму часто прибегает в трейлерах Marvel Studios.

    «Мандалорец»: девушку в капюшоне сыграла актриса и рэстлер Саша Бэнкс 1Это Асока. Они на компьютере «подкрасили» её волосы черным. 

    Другие поклонники посчитали, что это не Доусон, а другая актриса, которая исполнила роль предательницы Баррисс Оффи. Кто-то выдвигал предположения, что это Сабина Рен из «Повстанцев», которая, по слухам, тоже должна появиться в шоу.

    В итоге Disney немного приоткрыл завесу тайны в промо-материалах — это актриса и рэстлер Саша Бэнкс. Но кого именно она сыграла — неизвестно.

    «Мандалорец»: девушку в капюшоне сыграла актриса и рэстлер Саша Бэнкс

    Сама Бэнкс ретвитнула трейлер:

    Второй сезон стартует 30 октября.

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    Премьера 30 октября.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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