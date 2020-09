«Мандалорец»: девушку в капюшоне сыграла актриса и рэстлер Саша Бэнкс

После выхода первого трейлера второго сезона «Мандалорца» поклонники саги начали обсуждать в соцсетях таинственную героиню в капюшоне, которую показывают на несколько секунд. Согласно информации в СМИ, во втором сезоне должна появиться бывшая падаванка Энакина Скайуокера Асока Тано, которая фигурировала в мультсериалах. Предположительно её играет Розарио Доусон.

Некоторые фанаты сперва посчитали, что в кадре нам показали именно Доусон. Просто Асоку так замаскировали, чтобы шибко не спойлерить. К подобному приёму часто прибегает в трейлерах Marvel Studios.

Это Асока. Они на компьютере «подкрасили» её волосы черным.

Другие поклонники посчитали, что это не Доусон, а другая актриса, которая исполнила роль предательницы Баррисс Оффи. Кто-то выдвигал предположения, что это Сабина Рен из «Повстанцев», которая, по слухам, тоже должна появиться в шоу.

В итоге Disney немного приоткрыл завесу тайны в промо-материалах — это актриса и рэстлер Саша Бэнкс. Но кого именно она сыграла — неизвестно.

Сама Бэнкс ретвитнула трейлер:

This is the way! https://t.co/7krT8kAZZS

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) September 15, 2020