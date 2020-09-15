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    Новости

    «Мандалорец»: первый трейлер второго сезона

    15 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    15.09.2020
    1768
    0 минут на чтение
    «Таков путь» — первый трейлер второго сезона «Мандалорца»

    Disney наконец-то выпустила первый трейлер второго сезона «Мандалорца». Продолжение выйдет 30 октября.

    В ролике можно увидеть персонажа, который очень напоминает Асоку Тано в исполнении Розарио Доусон. Однако пока непонятно, так ли это на самом деле.

    Ожидается, что во втором сезоне появятся Бо-Катан, Боба Фетт и другие известные герои франшизы.

    Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.

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    «Таков путь» — первый трейлер второго сезона «Мандалорца» 1

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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