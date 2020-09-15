«Мандалорец»: первый трейлер второго сезона

Disney наконец-то выпустила первый трейлер второго сезона «Мандалорца». Продолжение выйдет 30 октября.

В ролике можно увидеть персонажа, который очень напоминает Асоку Тано в исполнении Розарио Доусон. Однако пока непонятно, так ли это на самом деле.

Ожидается, что во втором сезоне появятся Бо-Катан, Боба Фетт и другие известные герои франшизы.

Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.

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