«Мандалорец»: первый трейлер второго сезона

Disney наконец-то выпустила первый трейлер второго сезона «Мандалорца». Продолжение выйдет 30 октября.
В ролике можно увидеть персонажа, который очень напоминает Асоку Тано в исполнении Розарио Доусон. Однако пока непонятно, так ли это на самом деле.
Ожидается, что во втором сезоне появятся Бо-Катан, Боба Фетт и другие известные герои франшизы.
Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.
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Кот-император | 08.09.2020
Шоу возвращается 30 октября.
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