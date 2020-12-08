Marvel выпустит новые комиксы по «Чужому» в 2021 году

Marvel объявила, что запустит в 2021 году собственную серию комиксов по «Чужому», права на которую компания недавно получила.
Сценарием занимается Филлип Кеннеди Джонсон («Последний бог» от DC), а за рисунок отвечает Сальвадор Ларрока («Звездные войны»).
Подробностей мало, однако известно, что в центре сюжета будет Габриэль Круз — наемник корпорации «Вейланд-Ютани». В комиксе появятся как новые герои, так и уже знакомые фанатам. Также авторы представят новый взгляд на мифологию Чужого.
Джонсон отметил, что всю жизнь готовился к этому моменту, даже не подозревая об этом. По его словам, он был одержим ксеноморфом с тех пор, как увидел «Чужого» Ридли Скотта в юношестве.
Первый номер выйдет в марте — точной даты пока нет.
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