Marvel выпустит новые комиксы по «Чужому» в 2021 году

Marvel объявила, что запустит в 2021 году собственную серию комиксов по «Чужому», права на которую компания недавно получила.

Сценарием занимается Филлип Кеннеди Джонсон («Последний бог» от DC), а за рисунок отвечает Сальвадор Ларрока («Звездные войны»).

Подробностей мало, однако известно, что в центре сюжета будет Габриэль Круз — наемник корпорации «Вейланд-Ютани». В комиксе появятся как новые герои, так и уже знакомые фанатам. Также авторы представят новый взгляд на мифологию Чужого.

Джонсон отметил, что всю жизнь готовился к этому моменту, даже не подозревая об этом. По его словам, он был одержим ксеноморфом с тех пор, как увидел «Чужого» Ридли Скотта в юношестве.

Первый номер выйдет в марте — точной даты пока нет.