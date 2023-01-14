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    Мэтт Ривз встретится с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном для обсуждения франшиз DC и «Бэтмена»

    14 января 2023
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    14.01.2023
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    1 минута на чтение
    Мэтт Ривз планирует встретиться с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, чтобы обсудить «Бэтмена» и киновселенную DC

    В интервью Collider режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с новыми руководителями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. По словам Ривза, это рядовая встреча, поскольку его «Бэтвёрс» будет разрабатываться параллельно с новой вселенной DC. Джеймс Ганн и Питер Сафран, в свою очередь, хотят сравнить планы развития «Бэтмена» Ривза и киновселенной DC. Ривз отметил, что фанатам не стоит беспокоиться:

    Мы просто соберёмся вместе, чтобы всём обсудить. Мне интересно услышать, что они планируют делать с DC. Как уже заявляли Джеймс и Питер, моя вселенная BatVerse — это такая отдельная сущность, которую они разрешают нам развивать самостоятельно.

    Ривз подтвердил, что продолжает работу над сиквелом «Бэтмена», а также он намерен расширить свою вселенную сериалом «Пингвин» с Колином Фарреллом, производство которого стартует в этом году. Вселенные BatVerse и DC будут развиваться отдельно, и с помощью подобных встреч авторы стремятся избежать столкновений разных вселенных. Ривз отметил:

    Они [Джеймс Ганн и Питер Сафран] расскажут мне о своём плане на ближайшие десять лет или ближайшее будущее, чтобы мы могли понять, как не «врезаться» друг в друга. Мы хотим друг друга поддерживать.

    Ранее Warner Bros. заключила многолетнюю сделку с Мэттом Ривзом и его продюсерской компанией 6th & Idaho, чтобы он мог развивать вселенную «Бэтмена» и создавать оригинальные проекты за её пределами.

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    «Настоящий детектив» в Готэме.

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