Мэтт Ривз встретится с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном для обсуждения франшиз DC и «Бэтмена»

В интервью Collider режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с новыми руководителями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. По словам Ривза, это рядовая встреча, поскольку его «Бэтвёрс» будет разрабатываться параллельно с новой вселенной DC. Джеймс Ганн и Питер Сафран, в свою очередь, хотят сравнить планы развития «Бэтмена» Ривза и киновселенной DC. Ривз отметил, что фанатам не стоит беспокоиться:

Мы просто соберёмся вместе, чтобы всём обсудить. Мне интересно услышать, что они планируют делать с DC. Как уже заявляли Джеймс и Питер, моя вселенная BatVerse — это такая отдельная сущность, которую они разрешают нам развивать самостоятельно.

Ривз подтвердил, что продолжает работу над сиквелом «Бэтмена», а также он намерен расширить свою вселенную сериалом «Пингвин» с Колином Фарреллом, производство которого стартует в этом году. Вселенные BatVerse и DC будут развиваться отдельно, и с помощью подобных встреч авторы стремятся избежать столкновений разных вселенных. Ривз отметил:

Они [Джеймс Ганн и Питер Сафран] расскажут мне о своём плане на ближайшие десять лет или ближайшее будущее, чтобы мы могли понять, как не «врезаться» друг в друга. Мы хотим друг друга поддерживать.

Ранее Warner Bros. заключила многолетнюю сделку с Мэттом Ривзом и его продюсерской компанией 6th & Idaho, чтобы он мог развивать вселенную «Бэтмена» и создавать оригинальные проекты за её пределами.