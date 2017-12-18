Дорогие друзья, представляем вам запись пятого выпуска нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live»!

Пятый выпуск передачи посвящён «Последним джедаям», новому эпизоду саги «Звёздные войны». Главный редактор Сергей Серебрянский позвал в студию авторов и давних поклонников вселенной Алексея Ионова и Дмитрия Злотницкого, а также руководителя отдела социальных медиа Сергея Епишина. Хороший фильм или плохой? Новый канон или старый? Светлая сторона Силы или Тёмная? Пытаемся найти ответы на эти и другие вопросы.

Если вы предпочитаете аудиоформат, то послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать себе в формате MP3.