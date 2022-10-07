Мультсериал The Legend of Vox Machina продлили на третий сезон

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке прошла панель, посвящённая фэнтезийному мультсериалу The Legend of Vox Machina от команды Critical Role и Amazon.

На ней объявили, что сервис продлили сериал на третий сезон. При этом второй сезон, заказанный компанией первоначально, стартует на сервисе в январе. Синопсис гласит, что персонажам предстоит вновь спасать мир — на этот раз от стаи зловещих и смертоносных драконов.

Отрывок из второго сезона:

The Legend of Vox Machina основана на персонажах команды Мэтта Мёрсера Critical Role, которые уже несколько лет регулярно ведут стримы по Dungeons & Dragons. Первый сезон был основан на сюжетной арке Брайрвудов. Первый сезон выходил с января по февраль. На Metacritic первый сезон пресса оценила на 81 балл, а пользователи поставили 7,4.