«Мы не команда» — первый тизер фильма «Марвелы»

Disney представила дебютный тизер-трейлер фильма «Марвелы» (или Marvels в оригинале).
В центре сюжета будут Капитан Марвел, Мисс Марвел, Моника Рамбо из «ВандыВижна», которые при использовании своих способностей почему-то меняются местами, а также Ник Фьюри.
Премьера состоится 10 ноября.
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Редактор
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Александр Ремизов
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