«Мы не команда» — первый тизер фильма «Марвелы»

Disney представила дебютный тизер-трейлер фильма «Марвелы» (или Marvels в оригинале).

В центре сюжета будут Капитан Марвел, Мисс Марвел, Моника Рамбо из «ВандыВижна», которые при использовании своих способностей почему-то меняются местами, а также Ник Фьюри.

Премьера состоится 10 ноября.