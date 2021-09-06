    3
    Новости

    На CrowdRepublic открылся предзаказ французского постапокалиптического комикса «Негалиод»

    6 сентября 2021
    06.09.2021
    717
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic открылся предзаказ постапокалиптического комикса «Негалиод»

    На площадке CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание французского BD «Негалиод». Это история о постапокалиптическом мире, населённом динозаврами, с парящими в небе городами и вездесущей «сетью», которая господствует на Земле. Выпускает издательство МИФ.

    Что внутри

    • ретро-фантастика в стилистике работ Эрманна, Мёбиуса, Скойтена и Ходоровски;
    • космоопера о выживании человечества на выжженной Земле;
    • завершённая история на 208 страниц;
    • ранним пташкам дешевле;
    • ещё несколько комиксов издательства в качестве дополнительных наград.

    Об авторе

    Венсан Перрио — отмеченный наградами французский автор и иллюстратор. Учился в Школе изящных искусств в Ангулеме, затем долгое время работал в издательстве, прежде чем начать публиковать свои собственные работы.

    Среди наград: «Большая золотая белка» на фестивале в Ангулеме в 2001 году, Приз молодых талантов на фестивале в Ангулеме в 2005-м, Приз молодых комических талантов в 2009-м.

    Над «Негалиодом» Венсан Перрио работал около двух лет. В 2019 году «Негалиод» получил премию Сен-Мишель.

    Примеры страниц

    На CrowdRepublic открылся предзаказ французского постапокалиптического комикса «Негалиод» 2 На CrowdRepublic открылся предзаказ французского постапокалиптического комикса «Негалиод» 1

    Сбор будет идти ещё почти 30 дней. За комикс хотят 1150 рублей. В рамках кампании нет сверхцелей, зато в числе дополнительных наград — комиксы «Эмма Г. Уайлдфорд», «Два брата», «Девочка в Гималаях», «Чёрный гримуар» и «Полёт ворона» издательства МИФ.

    Отправка запланирована на октябрь.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Twelve Minutes 7
    0
    6424
    Обзор Twelve Minutes. Концовка портит всю игру?

    Добротный мистический триллер оборачивается тяжёлой драмой о людских секретах, поданной в самых худших традициях дешёвых сериалов.

    Джейн Александер «Корпорация IMAGEN»
    0
    16130
    Джейн Александер «Корпорация IMAGEN»: Тс-с-с-с, за нами следят! И то ли ещё будет…

    Параноидальная фантазия о технологиях, используемых в жутких целях.

    Видео: обзор серии настольных игр «Таверна „Красный дракон“»
    0
    20422
    Видео: обзор серии настольных игр «Таверна „Красный дракон“»

    Включая коробку со «Злодеями»!

    Ника Милосердова «Идеальный момент»
    0
    65864
    Ника Милосердова «Идеальный момент»

    Мало что может сравниться с вкуснейшими яблоками, невероятной редкостью в этом мире! Но благодарность всея-бабушки нужно отрабатывать, и потому команда благородных крылатых пиратов отправляется на очередную охоту.  

    Как устроено Солнце и когда потухнет 3
    0
    125817
    Как устроено Солнце и когда погаснет. Вспышки, пятна и загадки

    Как появилось наше светило, как устроено, когда погибнет и как может уничтожить человечество одним чихом.

    Главные игры сентября 2021: RPG на любой вкус, Deathloop и Кодзима (опять) 
    0
    176841
    Главные игры сентября 2021: RPG на любой вкус, Deathloop и Кодзима (опять) 

    Выходит и японская RPG, и классическая от отечественных разработчиков, и MMO, и обновлённая версия Diablo. Но главной игрой месяца, похоже, будет Deathloop.

    «Зона ужасов»: по роману «Вьюрки» Дарби Бобылёвой готовится сериал
    0
    183912
    Почему стоит почитать роман Дарьи Бобылевой «Вьюрки»?

    Что такого интересного в мистической истории о дачном посёлке, и как она исподволь раскрывает постсоветский менталитет.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021
    0
    228029
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021

    Книги Ника Перумова, Джина Вулфа, Р. Скотта Бэккера, Дина Кунца, Сары Дж. Маас и многих других интересных авторов.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить