На CrowdRepublic открылся предзаказ французского постапокалиптического комикса «Негалиод»

На площадке CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание французского BD «Негалиод». Это история о постапокалиптическом мире, населённом динозаврами, с парящими в небе городами и вездесущей «сетью», которая господствует на Земле. Выпускает издательство МИФ.

Что внутри

ретро-фантастика в стилистике работ Эрманна, Мёбиуса, Скойтена и Ходоровски;

космоопера о выживании человечества на выжженной Земле;

завершённая история на 208 страниц;

ранним пташкам дешевле;

ещё несколько комиксов издательства в качестве дополнительных наград.

Об авторе

Венсан Перрио — отмеченный наградами французский автор и иллюстратор. Учился в Школе изящных искусств в Ангулеме, затем долгое время работал в издательстве, прежде чем начать публиковать свои собственные работы.

Среди наград: «Большая золотая белка» на фестивале в Ангулеме в 2001 году, Приз молодых талантов на фестивале в Ангулеме в 2005-м, Приз молодых комических талантов в 2009-м.

Над «Негалиодом» Венсан Перрио работал около двух лет. В 2019 году «Негалиод» получил премию Сен-Мишель.

Примеры страниц

Сбор будет идти ещё почти 30 дней. За комикс хотят 1150 рублей. В рамках кампании нет сверхцелей, зато в числе дополнительных наград — комиксы «Эмма Г. Уайлдфорд», «Два брата», «Девочка в Гималаях», «Чёрный гримуар» и «Полёт ворона» издательства МИФ.

Отправка запланирована на октябрь.